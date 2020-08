“Espero que no nos digan que no hay plata porque el Intendente se dio un aumento”

La vocal por los Pasivos ante la CPS y representante de los jubilados municipales en la mesa paritaria, Viviana Carabajal, dijo que espera una “propuesta concreta” porque “si no hay plata para el trabajador, tampoco tiene que haber plata para ellos”.

La vocal por los Pasivos, Viviana Carabajal, quien además representa a los jubilados del Municipio en la mesa paritaria, deseó que el intendente Pablo Grasso se recupere por haberse contagiado COVID-19, aunque también sostuvo que el encuentro podría haberse realizado por Zoom el miércoles pasado, reunión que fue suspendida por el Ejecutivo.

“No hubo voluntad para hacer la paritaria y como lo dije, deseándole pronta recuperación al Intendente, pero el Intendente se sienta muy pocas veces y no es necesario que él esté sentado, tiene ocho secretarios y un montón de directores. Podría haber designado a alguien representándolo a él y se hubiera hecho tranquilamente en un ámbito espacioso como es el Concejo Deliberante”, advirtió Carabajal.

La representante de los jubilados de la Comuna añadió que “fue subestimar al trabajador, que está muy enojado, y al jubilado que represento y necesita ver que su sueldo se mueva porque esta pandemia nos sumergió en un estado en donde el sueldo ya no alcanza”.

Carabajal opinó que muchos sectores ya cerraron su pauta salarial, aunque “no fue la indicada”, esto “es algo” porque la gente “necesita un peso al bolsillo”.

Los municipios también acordaron subas “pero mis jubilados municipales no tenemos nada y lo seguimos postergando hacia adelante”. “Me parece una falta de respeto y empatía hacia el trabajador y sobre todo al jubilado que hizo la municipalidad que hoy tenemos”, sentenció.

¿Espera que en la primera reunión exista una oferta o la Municipalidad advertirá que no hay fondos para aumento?

Lamento que el Intendente se haya enfermado, pero no me parece una excusa cuando él mismo dijo en los medios que la Municipalidad no estaba acéfala porque él estaba trabajando desde su casa porque estaba transitando su cuadro del virus bastante bien. Entonces él podía hacer eso desde su casa. Ayer justamente (jueves) el secretario Robles estaba en la Municipalidad, no estaba aislado, porque aislado significa 14 días en aislamiento encerrado en su casa, y él seguía estando en la Municipalidad, entonces no encontré formas de justificar la ausencia del Ejecutivo el día de la paritaria, eso a mí me enoja. Para algunas cosas estamos, para otras no, entonces el trabajador después se enoja y cuando se enoja el trabajador, reclama y sale a la calle, el activo y el pasivo, nosotros somos malos, pero mientras tanto se nos subestima, falta el respeto, no se nos atiende”.

Siete llaves

Al referirse a la posibilidad de que exista una oferta salarial, Carabajal sostuvo que “el martes, que será por Zoom y que se podría haber hecho un tiempo antes, espero que no nos digan que no hay plata porque me consta el aumento que el Intendente se dio a él, a su parte jerárquica y a los concejales”, remarcó.

Sobre esto, dijo que la propia edil Daniela D´Amico se los reconoció, aunque había votado en contra, “también están cobrándolo y no es un aumento de dos pesos”.

“Por eso espero que el paritario que se siente representando al Ejecutivo, vaya con una buena propuesta y concreta para que no se dilate más esta situación porque esto de que no hay plata, si no hay plata para el trabajador, tampoco tiene que haber plata para ellos, porque ellos están ahí porque la gente los eligió”.

En esta línea, sostuvo que este aumento no alcanzó a los jubilados que accedieron al beneficio en cargos jerárquicos. “Ni siquiera a ellos alcanzó, si vas a dar un aumento por la jerarquía, dáselo a los jubilados porque el artículo 122 de nuestra ley previsional habla de la movilidad automática del compañero activo, el jubilado cumplió la misma tarea que sus jerárquicos ahora, entonces después caemos en hablar del desfinanciamiento de la caja, pero te doy por un decreto, que guardé bajo siete llaves, pero que lo vi porque tengo muy buenos compañeros municipales, donde se da un buen aumento en negro para todo el personal jerárquico, desfinanciemos la caja porque no tiene aporte y los jubilados seguimos pagando un Aporte Solidario”, reclamó.

“Cuando un político cae en un doble discurso, me molesta”, agregó.

Fuente: Tiempo Sur