El Calafate: Intento de incendio en una vivienda

La policía de El Calafate investiga ahora un principio de incendio de origen intencional, según confirmó la pericia hecha por los Bomberos.

Alrededor de las 5:30 hs de este sábado vecinos alertaron que salía mucho humo del interior de una vivienda, ubicada al lado del predio del Gimnasio Pincha Ratas. Hasta allí fue una dotación de la Unidad 21ra de Bomberos y también llegaron los Bomberos Voluntarios, para colaborar con sus pares.

Afortunadamente no se desató el fuego en el interior de la casa. Los bomberos apagaron dos focos bien definidos. Uno en una cama de un dormitorio, y el otro en la sala (cortina, sillón). Era evidente el origen intencional del hecho.

En ese momento no había ocupantes en la vivienda. Quien o quienes intentaron incendiarla ingresaron rompiendo el vidrio de una ventana. También la ventana del dormitorio estaba sin traba, según informaron a AHORA CALAFATE.

Para iniciar el fuego no se utilizaron acelerantes (alcohol o algún otro combustible), por lo que no hubo una propagación rápida, y no se generaron mayores daños materiales.

Fuente: Ahora Calafate