Mauro Casarini: “En Perito Moreno, no hubo, ni habra tarifazo”

“Lo que viene que es la reestructuración de la tarifaria en su conjunto, no vamos a ir nunca en detrimento de la realidad social que conocemos” Asi destacó el intendente de Perito Moreno Mauro Casarini al referirse a la actualización del valor modulo que destacó “lo teníamos fijado cuando el combustible valía 13 pesos desde 2016” Y no me voy a hacer cargo de lo que fueron los cuatro años de Macri que incrementó todo, desde el combustible que subía día a día y por eso tuvimos que disponer un valor fijo aun en detrimento de la recaudación del municipio..”

Reflexivo pero enfático en declaraciones efectuadas en Radio Nacional Perito Moreno AM 860 se refirió a lo que en las redes sociales se ha manifestado con estos cambios diciendo “…Si nosotros como sociedad solo nos informamos por las redes sociales estamos complicados..si no escuchamos las explicaciones que hay al respecto.. Nosotros solo actualizamos el valor modulo que desde el año 2016 lo manteníamos en el valor de un litro de combustible de esa época es decir 13 pesos, mientras en todo el país durante la gestión anterior subían los impuestos todos los días, la nafta casi todos los días, nosotros decidimos emitir una resolución ad referéndum del Concejo Deliberante para que se fije el valor del modulo en 13,77 pesos y sostuvimos ese valor en detrimento a las arcas del municipio…

Mas adelante agrego “…Hay que tener en cuenta que mientras los que critican en las redes sociales no se cuantos son los que tienen sus impuestos al día pero si después se reclama que hay que taparles el bache, recolectar los residuos y tener una economía estable en la municipalidad. Y por ello en esta materia quedamos desfasados por no aumentar desde el año 2016 a la fecha y sabemos que el golpe es durísimo pero no somos responsables del aumento de la nafta desde 13,77 a 50 pesos que está hoy en día… Por eso estamos haciendo un trabajo en conjunto la Secretaria de Hacienda conjuntamente con los todos los concejales para que el impacto al contribuyente no sea muy fuerte… Esto es una primera etapa porque el valor del modulo tiene que ser fluctuante por el tema de la inflación y en función de eso nosotros vamos a trabajar la tarifaria en reducir la cantidad de módulos por ítem, por eso reitero ahora viene la etapa de que vamos a trabajar en readecuar los valores módulos por ítem, y tenemos propuestas para el contribuyente que este al día, que va a tener reducciones importantes y los vamos a dejar reflejado en la tarifaria, que si tiene el frente ordenado, con césped, arboles bien cuidado también tendrán una bonificación, también incluiremos la limpieza de los espacios baldíos se le va a cobrar desde el municipio tantas veces como se lo limpie el municipio en el año…

Por otra parte el mandatario enfatizo “se puede entender la discusión desde la lectura de una norma sin esperar a lo que viene que es la reestructuración de la tarifaria en su conjunto, no vamos a ir nunca en detrimento de la realidad social que conocemos prácticamente de casi toda la población, pero esta semana trabajaremos contra reloj para readecuar la tarifaria en la cantidad de módulos..

Sobre la mejora en los haberes de los cargos políticos el intendente comenzó expresando que “ mucha gente cree que un cargo político gana mucho dinero y sin embargo no podemos nombrar un coordinador porque cobra un 20% menos que un modulo 6 de los empleados y no tiene la misma responsabilidad ni la misma carga horaria. Se nos hace difícil sostener un especialista como un psicólogo o un profesional como un arquitecto y después queremos que todos los proyectos salgan”.

Continuo diciendo “Perito Moreno, Gobernador Gregores y Los Antiguos debemos ser los municipios que no estamos adheridos a la ley de enganche. Y prácticamente el 95% de los cargos políticos son empleados municipales y nosotros no podemos sostenerlos mas allá de la vocación de servicio la cuestión económica viene de la mano y las responsabilidades por eso hoy tener un cargo político es muy difícil, porque prefieren seguir siendo empleados y cobran a veces un poco mas y con menos responsabilidades … En cuanto a la ordenanza de los gastos reservados que también se incrementa al valor modulo confirmo que la misma será modificada en la cantidad de módulos porque entiendo que es un despropósito…”

En cuanto a la continuidad de mejorar los salarios de los trabajadores dijo “Les dije a los gremios que en Setiembre vamos a trabajar apuntando más a lo que es la productividad, la asistencia, el presentismo, incentivando el cumplimiento ya que hoy es irrisorio lo que hoy se cobra por esos ítem…”

Si nosotros pedimos que cumplan, vamos a incentivar con un buen aporte en presentismo y asistencia que va a ir al bolsillo de los que trabajan pero también le vamos a exigir el cumplimiento de sus tareas.. En estos años la municipalidad saco personal que ya no habia forma que vinieran a trabajar y los hablamos y le dimos oportunidades pero pasamos de 1112 empleados que iniciamos en la gestión en 2015 a 944 empleados que figuran en las declaraciones juradas que le pasamos a Provincia todos los meses para el pago de los sueldos incluidos todos los cargos políticos

Finalmente destacó que a los vecinos que se acerquen a abonar sus tasas y contribuciones van a ver que no es tan así como se ha dicho los porcentajes de incremento y si nos ayudan a mantener lindo el pueblo mucho menos va a tener que pagar en sus impuestos.