Educación continúa fortaleciendo la vinculación pedagógica con los estudiantes

En conversación con medios radiales de la provincia, el vicepresidente del CPE Ismael Enrique se refirió al fortalecimiento y la vinculación pedagógica en tiempos de pandemia. Además destacó que el sistema educativo está, a excepción de San Juan, “como todo el país, con las clases presenciales suspendidas, manteniendo y fortaleciendo todo lo que se puede con la educación a distancia, a través de la virtualidad y otros mecanismos como ser los más de 120 mil cuadernillos educativos, y material que lxs docentes van enviando a lxs estudiantes”.

“En la actualidad lxs chicxs están en contacto con sus docentes y se encuentran trabajando”, expresó Enrique. Continuó diciendo que “no es lo que el sistema educativo estaba acostumbrado por su tradición, su historia y organización, pero es una forma diferente de estar en contacto pedagógico con lxs estudiantes”.

Asimismo, manifestó que “actualmente está en vigencia la Resolución N°363 del Consejo Federal de Educación (CFE), donde se plantea la evaluación desde una perspectiva formativa, donde el docente va registrando los avances y la manera en que lxs chicxs van trabajando los contenidos propuestos”.

Sobre los contenidos, el funcionario señaló que “en muchos casos son repaso de años, cursos y contenidos ya vistos y, en otros casos, hay desarrollo de contenidos nuevos”. Aclaró que en algún momento se establecerá de qué manera estos contenidos y conocimientos se acreditarán, para la promoción de los estudiantes.

Por otra parte, Ismael Enrique adelantó que en la próxima sesión del CFE, “donde se aprobará un borrador que está circulando en las provincias, se trabajará con algunas resoluciones que van a ser muy importantes, y que tienen que ver con la organización curricular de la escuela, es decir, cómo se van a repensar estos aspectos curriculares cuando se vuelva a la presencialidad, sobre la organización institucional para el regreso a la misma, y sobre la evaluación, acreditación y promoción de saberes”. En este sentido, sostuvo que se deberá considerar “en términos organizacionales de las instituciones, formas distintas de pensar lo curricular desde la perspectiva de ciclos, en mecanismos más abiertos de evaluación”.

“La educación obligatoria está ciclada, hay ciclos y unidades pedagógicas. Asimismo, existen campos de conocimiento en el colegio secundario, y es lo que debemos fortalecer en términos curriculares para que lxs chicxs puedan hacer un abordaje más integral, más amplio de los contenidos”, agregó.

Cabe mencionar que, “lxs chicxs están en sus casas y están aprendiendo de la manera que pueden, y la gran diferencia con el aula es que aprenden en conjunto”, y agregó luego el vicepresidente del CPE que sobre esa situación diferente hay que trabajar.

“La vuelta a clases será escalonada, no será con todxs lxs alumnxs a la vez. En segundo lugar, no será en todo el ámbito de la provincia al unísono”, remarcó. Tal es así, detalló Enrique, que “podrían comenzar en las localidades que prácticamente no han tenido inconveniente, en el marco de esta pandemia del COVID y, no en localidades como El Calafate, Río Gallegos y las de la Cuenca, que son las más comprometidas”.

Otro aspecto a tener en cuenta son los años terminales, que son 7º Grados y, 5º Años de Secundarios Orientados y 6º Años de Educación Técnica. “Para los 7ª Grados se tendrán que diseñar algunas estrategias diferentes, porque acreditan un ciclo formativo; y, para los 5º Años de Secundaria y 6º de Técnica, que acreditan saberes para un desempeño profesional en el caso de Técnica, y lxs chicxs de secundario orientado, que también requieren una mirada particular porque no tiene posibilidad de continuidad”, explicó.

En cuanto al regreso a la presencialidad en las aulas reiteró: “Nosotros hacemos lo que nos indica la autoridad de Salud, lo que sí tenemos son escenarios previstos posibles”.

En cuanto a los pasos previos a cumplimentar, añadió que, como el protocolo lo indica, se “instalará, en cada institución, una sala común de aislamiento para aquellxs alumnxs que presenten algún tipo de sintomatología”, y especificó que “esta sala será un lugar seguro, para que esperen hasta que intervenga su familia y las autoridades de Salud”.

Cabe recordar, que la Resolución N°364 del CFE, prevé el distanciamiento, número de estudiantes por aula, todas las medidas sanitizantes que correspondan, máscaras, uso de barbijos, alcohol en gel, la prohibición de jabones, entre otras cuestiones a implementar en las instituciones educativas, con el objetivo de garantizar la seguridad de lxs estudiantes, en la presencialidad.

Sobre las clases virtuales, manifestó que “es algo para lo cual los docentes no estaban preparados, para este trabajo a distancia cien por ciento”. Esta situación fue “como un empujón a adaptarse de manera rápida a otro tipo de trabajo”. Esta nueva modalidad trajo consigo algunos inconvenientes, “a partir del uso de las tecnologías disponibles, y de contar o no con ellas”, agregó.

Remarcó el funcionario que desde el área de Desarrollo Profesional del CPE existen varias líneas de formación, en las que están desarrollando trayectos entre 7.000 y 8.000 mil docentes de la provincia. “Empoderar a lxs docentes para llevar cabo un tipo de trabajo diferente es fundamental”, sintetizó.

Además, recordó que “veníamos de cuatro años de vaciamiento del Conectar Igualdad, a nivel nacional; por lo tanto, fundamentalmente en las escuelas secundarias lxs estudiantes no cuentan con los suficientes equipos, como para hacer frente a este trabajo distancia”.

En este sentido, “se han recuperado más de trescientas netbooks que estaban sin distribuir”, y “se están migrando las clases a aulas virtuales, que tendrán un impacto muy importante en la Educación Primaria y Secundaria”, manifestó.

Otras de las acciones que comentó, fue la de la importante inversión en infraestructura, que se ha hecho durante este período, en los establecimientos educativos. En gestiones articuladas con el Instituto de Desarrollo Vivienda (IDUV), y el equipo de Infraestructura del CPE, se intervino en un 85% de los edificios escolares.

Por último, el Vicepresidente del CPE llevó tranquilidad a los padres al expresar que se recuperarán los contenidos con el trabajo en la escuela, los años subsiguientes; y “esto es fundamental para nosotros y el conjunto de la docencia, el tener un plan aceitado y organizado para cuando se regrese de manera tal que lxs chicxs no pierdan ningún año, y tengan continuidad formativa adquiriendo los aprendizajes que se han resentido”, finalizó.