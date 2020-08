Municipio y Ministerio de Trabajo continúan con controles de comercios

La medida tiene como fin lograr que se cumplan con las normativas vigentes por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que rige para la ciudad capital de la provincia. En la jornada se fiscalizaron comercios correspondientes al Barrio San Benito y zonas aledañas. Se destaca el trabajo conjunto entre el Municipio y la autoridad laboral de Provincia.

Hoy, personal del Departamento de Inspecciones que depende de la Secretaria de Producción, Comercio e Industria del Municipio, en conjunto con integrantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, continuaron con las tareas de control y cumplimiento de protocolos en los distintos comercios de la ciudad capital, en virtud de las medidas adoptadas por el Aislamiento, Social Preventivo y Obligatorio. Las labores se desarrollaron en la jornada en comercios del barrio San Benito.

Cabe destacar que funcionarios municipales mantienen reuniones constantes con la autoridad laboral de la Provincia, y que se inició un trabajo articulado para inspeccionar comercios de la ciudad capital, con el fin de detectar irregularidades y asesorar a los comerciantes sobre la forma de regularizar su situación, dándole un tiempo perentorio para ello.

Para ello, el Ministro de Trabajo Teodoro Camino instruyó a la Subsecretaria de Trabajo, Guadalupe Novas, para que acompañe con su equipo a los inspectores municipales y gracias a este trabajo conjunto se pueden abordar integralmente muchas situaciones de los comercios, no solo si se respetan los protocolos sanitarios vigentes, sino también si cuentan con todo el personal en regla y si se están haciendo los aportes correspondientes.

En tal sentido Ariel Rivera, Jefe del Departamento Inspecciones de la Municipalidad de Río Gallegos, se refirió a la labor efectuada donde indicó: “de acuerdo a la dinámica que se viene planteando con las medidas implementadas se continúan desarrollando los procedimientos de inspecciones se comercio, corroborando que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, además de los controles de apertura y cierre de locales y que están dispuestos en los decretos provinciales y municipales”.

Es de señalar que el Departamento de Inspecciones ha diagramado en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo un plan de inspección que se realizará todos los días y que contempla todo tipo de situaciones que pueden ocurrir en los comercios. Además, se elabora un plan de adecuación de la modalidad par e impar, haciendo hincapié en las precauciones y recaudos en los grandes centros comerciales y supermercados.

Consultado acerca del cumplimiento de atención, horario y protocolo sanitario de los nuevos rubros comerciales habilitados, el responsable del Departamento Inspecciones indicó que “han tenido que ser más rigurosas las inspecciones y los controles en virtud que había rubros que no estaban exceptuados y asimismo los que estaban habilitados no respetaban los horarios de apertura y cierre”.

Asimismo Rivera adelantó que se trabaja con poco personal por los decretos vigentes y con el fin de preservar la salud de los trabajadores, y se trata de abarcar a la mayor cantidad de comercios de distintos sectores de la ciudad, determinando una zonificación del trabajo.

La actividad de control partió en la semana con los controles de apertura y cierre en panaderías, además de rubros que no están exceptuados como ser lavaderos de autos y tiendas y se extiende los fines de semana realizando las inspecciones y canalizando denuncias de consumidores, las cuales se hacen a través del teléfono 108 Ciudadano.