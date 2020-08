Convocan a la comunidad de donar sangre

El Ministerio de Salud y Ambiente a través del Centro Regional de Hemoterapia, convoca a la comunidad a donar sangre de lunes a viernes de 7:30 a 9:30 en el Centro de Atención Infantil, ubicado en el Pasaje Zucarino N° 646 de Río Gallegos.

Con el objetivo de brindar a la comunidad la mayor calidad de hemocomponentes, se recibirán diez (10) donantes por día de lunes a viernes de 7: 30 a 9:30, por orden de llegada, DNI en mano y tapaboca o barbijo obligatorio.

Las recomendaciones para las personas que se acerquen a donar son las siguientes: El ayuno no debe ser completo (pueden tomar té, café, mate), tener entre 18 y 65 años en caso de donante de sangre, sentirse sanos, saber que no tienen enfermedad alguna y que no hayan ingerido medicación que impida la donación, no haber estado resfriado las últimas dos semanas, cuadros de gastritis, etc. Luego los profesionales serán los encargados de detectar situaciones particulares.

Es importante destacar e incentivar la donación de sangre en la comunidad de manera de asegurar el stock del banco de sangre del Centro Regional de Hemoterapia.

En el contexto de pandemia el número de donantes fue disminuyendo, pero nuestros pacientes continúan necesitando de la donación de sangre, es fundamental, reforzar la solidaridad para ayudar a quien hoy lo necesite.