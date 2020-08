Le quemaron la camioneta a un fletero porque creían que tenía Covid-19

Emanuel Gilabert trabaja como fletero y además es bombero voluntario de la localidad cordobesa de Villa Santa Cruz de Lago. El domingo los vecinos le prendieron fuego la camioneta con la que trabaja, porque se había corrido el rumor de que tenía Covid-19.

El joven de 33 años hace los fletes de un corralón de materiales y una mueblería donde comenzó a circular el rumor. Él había estado con un contacto, de un contacto que posiblemente tenía coronavirus y decidió aislarse en su casa, por precaución.

El hombre señala que se quedó sin trabajo, sin su principal herramienta. “Tuve contacto por mi trabajo con un sospechoso de Covid-19. Era contacto de contacto. Me dijeron que no era necesario que me aislara y que tenía que esperar que a mi contacto le hicieran el hisopado y le dio negativo. Lo mismo me encerré por las dudas en mi departamento”.

Después de la furia de los vecinos, se supo que esa persona sospechada de Covid-19 dio negativo y Emanuel ya no tiene posibilidad de recuperar su herramienta de trabajo.