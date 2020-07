Pablo Grasso se reunió con los trabajadores de Maxia

La próxima semana quedaría resuelta la deuda salarial con los trabajadores, y solo restaría la autorización judicial para hacer uso de los colectivos. “Necesitamos recuperar el servicio de transporte público y que ustedes tengan estabilidad” expresó el Intendente Pablo Grasso.

En la tarde de ayer en el gimnasio municipal Luis “Lucho” Fernández se concretó una reunión entre el Intendente Municipal Pablo Grasso, el Secretario de Hacienda, Diego Robles, el diputado por municipio Eloy Echazú, el administrador transitorio del servicio de transporte José Luis Gómez, el Secretario General de la UTA, Rubén Aguilera y trabajadores de la empresa Maxia SRL. con el fin de dialogar respecto a la situación actual de Maxia.

En la oportunidad, el Intendente Pablo Grasso garantizó a los trabajadores que se resolverá el reclamo salarial que mantienen con la empresa: “Como Municipio nos vamos a hacer cargo de cada peso que se les debe, ahora cuando se vayan ustedes van a firmar el sueldo de este mes, mañana les vamos a pagar el 20% que se les debe y la semana que viene si Dios quiere estamos pagando el aguinaldo” dijo el jefe comunal, destacando que el pago de salarios está estipulado en el dictamen judicial.

Grasso aseguró que “es algo que tenemos que resolver en lo inmediato porque ustedes son vecinos de mi ciudad y nos hicimos cargo de esto para poder tener la responsabilidad y la tranquilidad de que el servicio de transporte público funcione”, y lamentó haber llegado a esta situación comprometiéndose a que “de acá en adelante su sueldo se les va a pagar, no se les va a descontar y trataremos de no atrasarnos ni un solo día, y que ustedes tengan la tranquilidad que el bolsillo de ustedes va a ser la remuneración del trabajo que hicieron durante muchos años”.

El pago de salarios parte de la autorización del Ministerio de Trabajo al municipio y está contemplado en el dictamen judicial, aclarando Grasso que no se trata de subsidios.

El intendente adelantó que, supeditado a la decisión de la Justicia sobre la disputa que se mantiene con los dueños de Maxia SRL, “vamos a tomar posesión de la empresa y la vamos a explotar como una verdadera responsabilidad institucional nuestra” para lograr tener “un servicio acorde a lo que necesita la ciudad”.

“No vamos a pedirles que salgan a trabajar sin pagarles todo lo que se les debe, no vamos a exigirles nada que no corresponda, pero sí necesitamos recuperar el servicio de transporte público y que ustedes tengan estabilidad laboral”, dijo Grasso y agregó: “Inmediatamente después de haber saldado toda la deuda con ustedes vamos a esperar nomas la llave de los colectivos para que arranquen y puedan salir a trabajar”.