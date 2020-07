Puesto Fijo de Detección: ¿Qué se debe tener en cuenta antes de concurrir?

El Ministerio de Salud y Ambiente informó la instalación de un puesto fijo de detección para pacientes sintomáticos en la ciudad de Río Gallegos. La referente de epidemiologia de la cartera sanitaria, Ana Cabrera, brindó detalles acerca de la modalidad de atención y los aspectos que se deben tener en cuenta antes de concurrir al lugar, tales como franja etaria y sintomatología.

En relación a la metodología para aumentar la capacidad de hisopado y diagnóstico en la población de la capital provincial que presente sintomatología de COVID – 19, Cabrera explicó en primera instancia que, tanto en la provincia como en la ciudad de Río Gallegos, se está aumentando de la sensibilidad de la definición de caso sospechoso. Ante esto, la cartera sanitaria determinó que “hoy la población de Río Gallegos que tenga dos o más síntomas sospechosos debe realizarse el hisopado diagnóstico”, recalcó.

Al ser consultada acerca de los puestos fijos para detección, indicó que los mismos tienen como finalidad aumentar la capacidad diagnóstica. “Tenemos puestos móviles en los que ante el llamado al 107, los equipos van a los domicilios, pero para aumentar la capacidad de diagnóstica, vamos a establecer un puesto fijo en el Galpón del Borde Costero y en el mismo se va a contar con la colaboración del Ejército, el Hospital Regional Río Gallegos, y el Municipio de Río Gallegos”, detalló.

En cuanto a quienes se puede acercar hasta el puesto fijo, la Referente de Epidemiología del Ministerio de Salud y Ambiente, expresó que deben concurrir aquellas personas que tenga dos o más síntomas de COVID – 19 y de 18 a 59 años. “La población de adultos mayores no puede ir al lugar porque deben permanecer en sus casas. Si el adulto mayor o una persona con factores de riesgo tienen algún síntoma deben llamar al 107 para solicitar que el hisopado se haga en la casa. Este procedimiento también es para los niños y las personas que tienen que hacer la cuarentena estricta”, recalcó.

Asimismo, recordó a la comunidad que los síntomas del COVID – 19 que debe tener en cuenta son los siguientes: Dolor de Garganta, tos persistente, dificultad respiratoria, temperatura de 37,5 grados o más, alteraciones del gusto y olfato. “Una persona que tengo dos de estos síntomas requiere hisoparse para poder tener una detección temprana y oportuna de un caso que fuera positivo”, agregó.

En ese contexto, solicitó que las personas que no presenten síntomas que no concurran al puesto fijo y que le den lugar a quienes tienen sintomatología.

Respecto a la estrategia y modalidad de atención, señaló que se determinó como horario de atención de 11:00 a 17:00. “La estrategia es que la persona que tenga vehículo vaya en el mismo y deberán permanecer dentro del vehículo hasta que le hagan la ficha y el filtro para ver si le van a hacer el hisopado o no. Habrá una organización para la circulación vehicular. Para las personas que no tengan vehículo, se dispondrá de la carpa del Ejército para que permanezca hasta que sea hisopada, con la distancia adecuada y con barbijo. Además tienen que tener entre 18 y 59 años y no presentar patología de riesgo, no tener indicación de cuarentena estricta por contacto estrecho”, explicó.

“Esta es una forma de agilizar el proceso y que no se genere una sobrecarga en el 107 o en los turnos para los hisopados en los domicilios. De esta forma se puede aumentar la capacidad diagnóstica y el tratamiento oportuno”, consideró.

A partir del 1º de agosto se pondrá en marcha este nuevo proceso y la organización en cuanto a la circulación será de acuerdo al número de documento, es decir que será a partir de la estrategia par e impar.

“Esperamos la colaboración de todos para que esto se puede hacer de una manera organizada. Al llegar al lugar se preguntará si tienen los síntomas y si es así pasará al sector de hisopados, se completará una ficha y después de enviará el resultado. En caso de ser positivo se comunicará el equipo médico para informar el resultado y que debe hacer”, concluyó.