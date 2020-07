Echazú destacó la labor del Observatorio de la pandemia

Transitando su segunda semana, el Observatorio Municipal de la Pandemia sigue sus actividades con muy buenos resultados. El diputado por Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, destacó la tarea que se realiza y la posibilidad de tener un contacto permanente con los vecinos que se encuentran pasando un momento difícil por la pandemia.

“Sabíamos que esto iba a pasar y el Observatorio estaba entre las cosas que teníamos pensadas”, dijo Echazú aunque reconoció que se esperaba que el aumento de casos no fuera tan abrupto. De todas formas, gracias a una rápida coordinación entre distintas áreas municipales, el Ejército Argentino y la Policía de la Provincia, se logró poner en marcha el Observatorio Municipal de la Pandemia, que trabaja todos los días enfocado en distintas aristas del brote de covid-19 que está atravesando Río Gallegos. Actualmente y con más de 300 casos activos el Observatorio realiza, entre otras cosas, un relevo diario tanto presencial como telefónico de cada una de las personas que se encuentran aisladas, por ser positivos o por contacto estrecho.

Analiza Echazú que a través del Observatorio se está cumpliendo con “la premisa que nos indicó el Intendente Pablo Grasso, que es estar cerca de las personas que más necesitan contención en este momento” y que esta herramienta se constituyó como una primera respuesta rápida ante la acumulación de los casos locales y consiguió dar una respuesta rápida a la primera ola de positivos que afectó a la ciudad.

“Logramos enfrentar el problema de entrada y trabajar para darle tiempo a las autoridades sanitarias”, dijo el legislador, y analizó que la tarea del Observatorio está cerca de su fin, ya que “pudimos contener el primer impacto del brote en la ciudad y trabajamos articuladamente con la Nación a través del Ejército Argentino y con la Provincia por medio de la Policía”. En este marco, indicó que “confiamos en nuestro sistema de salud para salir de esta situación difícil, de nuestra parte, seguimos con lo que nos corresponde como Municipio, que es hacer controles, visitar a los vecinos, salir a desinfectar, hacer campañas de responsabilidad ciudadana y cuidar a nuestra gente”.

“Siempre tuvimos claro que en una parte somos auxiliares del sistema de salud, porque son ellos los que dictan las políticas y toman las decisiones, nosotros como Municipio no decidimos quien tiene el alta o dónde se va a hacer la cuarentena o cual va a ser la política sanitaria, eso no nos corresponde”. Pero, por otra parte, destaca Echazú que “lo que si nos corresponde y hacemos todo el tiempo es acompañar al vecino y a la vecina que ahora está pasando un momento difícil, sabemos lo complicado que es enterarte que tenés covid o que podés llegar a tenerlo, y lo sabemos porque gente muy cercana a nosotros lo está pasando. Entonces, lo que hacemos es estar junto a todos los vecinos, los llamamos y los vamos a visitar y nos preocupamos por cómo se sienten y si necesitan algo”.

Finalmente, el diputado asegura que “estamos orgullosos del trabajo del Observatorio”, y realiza un agradecimiento a “todos los trabajadores y trabajadoras que están llevando adelante todas estas tareas” y pide a la ciudadanía que “nos sigamos cuidando, que cuidemos a nuestros adultos mayores, que cumplamos con todas las recomendaciones sanitarias, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos. Pronto vamos a salir de ésta, pero depende de todos nosotros y no de nadie en particular”.