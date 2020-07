Jorge Ríos: «tiré 3 o 4 veces sin apuntar»

Jorge Ríos contó que durante la noche del viernes 17 de julio escuchó que los ladrones entraron en su propiedad de la localidad de Quilmes dos veces. Incluso salió a correrlos pero no los alcanzó. En la última oportunidad se sentó en una reposera con su arma a esperarlos pero olvidó trabar la puerta con llave.

«Siento ruido y veo que se abre la puerta. Me estoy incorporando y alguien se manda para adentro. Me doy vuelta, agarro el arma y ya lo tenía encima. Con la luz del televisor veo que algo le brillaba en la mano, pensé que era un cuchillo. Ahí ya nos trenzamos. Yo trataba de sacarlo para afuera y él me golpeaba y me arrastraba», explicó.

Luego de un forcejeo en el que lo golpearon con lo que luego se enteraría que era un destornillador, Ríos logró salir de la casa y vio que uno de los ladrones iba hacia la casa de su «comadre», que vive al lado. Aseguró que en ese momento se «encegueció» y que tiró «tres o cuatro veces sin apuntar» porque no veía con claridad. Allí fue que hirió a Franco Moreyra, el único de los asaltantes que fue herido y luego falleció.

Sobre el final, el jubilado contó qué pasó cuando salió de la casa y se encontró con Moreyra. Este momento quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad de la calle y son los momentos finales del asaltante. Si bien el video no es claro, se ve cómo Ríos se acerca y golpea a Moreyra. Las pericias aún no determinaron si en ese momento volvió a disparar.

«Estaba enceguecido, con bronca. Salí como un zombie, caminando y me fui a la esquina. Y cuando llego, lo veo. Después se me nubló todo. Ya ni me acuerdo. Hay cosas que se me perdieron. Hay que estar en ese momento. Tengo mucho miedo de decir algo me sea perjudicial. Sé que le pegué una patada pero no me acuerdo si le disparé».