El Chalten ingreso al programa Nacional Clubes en Obra

Mediante el programa nacional “Clubes en Obra” 25 instituciones deportivas de Santa Cruz recibirán una suma de hasta $500.000 que deberán destinar a la construcción, ampliación y mantenimiento de sus respectivas instalaciones.

De esta manera entre los 25 clubes de Santa Cruz, el único del departamento Lago Argentino, es el Club Social y Deportivo El Chalten, que los miembros de la institución expresaron, “Nos complace anunciar que hemos sido elegidos -junto a 24 clubes de la provincia de Santa Cruz para ingresar al PROGRAMA NACIONAL CLUBES EN OBRA. Por lo que nuestra institución será beneficiada con un monto de $ 500.000 que serán destinados a la ampliación de la sede social, y que se utilizarán de la siguiente manera: $ 350.000 para compra de materiales y $ 150.000 para pago de mano de obra. En las últimas semanas, dirigentes de la Comisión Directiva del club trabajaron en conjunto con funcionarios locales y provinciales, a fin de poder cumplir con toda la documentación requerida para participar del programa. Informamos que el día martes 21 de julio, ingresaron a la cuenta del club los $ 150.000 destinados al pago de mano de obra. A la fecha estamos a la espera de la llegada de la tarjeta del Banco de la Nación Argentina que nos habilitará para comenzar con la compra de materiales de construcción.”Así este viernes la Ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel, y el Secretario de Estado de Deportes y Recreación Social, Martín López, junto a su equipo de trabajo se reunieron de manera virtual con los referentes de los clubes que ya forman parte de este programa que busca fortalecer la economía de dichas instituciones.

A su vez, desde el Gobierno Nacional, participaron el Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Sergio Palmas, y el Director de Inclusión Social en el Deporte, Ignacio Mazzola.

También el Club Social y Deportivo El Chalten dio detalles de los pasos que han hecho, “los encargados del área de Obras del CSYDECH Gabriel Rapaport y Andrés Zella, se reunieron esta semana con profesionales de la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de El Chaltén, quienes prestarán todo su apoyo para colaborar con la presentación de planos municipales y asesoramiento técnico al proyecto de ampliación de sede.”

Por último la comisión directiva expresó la alegría de esta muy buena noticia, “Que decirles queridos amigos, no podemos más de la emoción que sentimos. Son muchos sentimientos juntos. Por un lado, el empezar a ver que nuestros sueños se van materializando luego de tanto esfuerzo (y algunas dificultades superadas con creces). Por otro lado darnos cuenta de que el futuro soñado no es inalcanzable. Y para finalizar (y no por eso menos importante) saber que todo este esfuerzo se transformará en beneficio para nuestros socios y comunidad en general. Que buena recompensa tenemos, realmente vale cada hora invertida a nuestra institución. El deporte nos une.”

Clubes beneficiados:

Asociación San Jorge Rugby Club de Caleta Olivia

Club Atlético y Deportivo Estrella del Sur de Caleta Olivia

Catamarca Fútbol Club de Caleta Olivia

Asociación Club Social y Deportivo Petrolero de Caleta Olivia

Asociación Club Social y Deportivo Mar del Plata de Caleta Olivia

Asociación Estudiantes de Caleta Olivia

Asociación Olimpia Fútbol Club de Caleta Olivia

Asociación Club Social y Deportivo El Chaltén

Asociación Civil y Deportiva San Francisco Fútbol Club de Los Antiguos

Asociación Club Independiente de Puerto San Julián

Club Atlético Santa Cruz de Puerto Santa Cruz

Asociación Civil I YENU JONO de Río Gallegos

Asociación Club Básquetbol San Miguel de Río Gallegos

Asociación Automóvil Club Río Gallegos

Asociación Tiro Federal Patria de Río Gallegos

Club Social y Deportivo Ferrocarril YCF de Río Gallegos

Club Social y Deportivo Independiente de Río Gallegos

Club Social y Deportivo Martín M Güemes de Río Gallegos

Club Social y Deportivo Ferrocarril La Dorotea de Río Turbio

Asociación Cultural y Deportiva San Benito Abad de Río Gallegos

Club Social y Deportivo Don Bosco de Río Gallegos

Asociación Club Social Unión Santacruceña de Río Gallegos

Kosten Aike Rugby Club de Las Heras

Asociación Comisión de Servicios Barriales (COSEBA) de Río Gallegos

Asociación Social Bancruz de Río Gallegos

Por Pablo Perret