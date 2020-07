Córdoba: “El único remedio que tenemos hoy, es quedarse en casa”

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Doctor Horacio Córdoba en declaraciones a LU 14 Radio Provincia, destacó la labor que de los médicos en la provincia como así también hizo referencia al brote epidemiológico de COVID – 19 en la ciudad de Río Gallegos. Asimismo recordó las medidas de higiene que se deben tener en esta situación de pandemia.

En el inicio del dialogo fue consultado respecto al manejo de la pandemia y el sistema de salud. Sobre los cual, expresó: “El Colegio Médico solo es una institución que abarca a todos los profesionales que trabajamos en la ciudad y toda la provincia. Estamos a disposición de esta pandemia, tratando de hacer es que lo que no esperábamos que llegara y llegó. Ante esto hay que trabajar aún más en todo lo que ya se venía trabajando y controlando sobre todo ante esta reproducción y ascenso exponencial del virus”. En ese sentido recalcó que esta situación nos lleva a tener más precaución y cuidado.

En cuanto a las personas con factores del riesgo en este contexto, indicó que a nivel nacional, e internacional se habló mucho acerca de este tipo de situaciones. “El límite de edad que era común en mayores de 60 años, hoy se ha visto reducido en pacientes infectados. Lo que hay que entender es que sobre este virus vamos a hablar muchas cosas hoy y mañana, será muy distinto como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud”, explicó.

“Más allá de todo lo que vamos a ir estudiando y viendo cómo el virus vaya en cada población, tenemos que tener un control sobre las personas de riesgo que son todas aquellas que tienen enfermedades pre existentes y que por algún motivo su sistema inmune está alterado, y a su vez viendo que el virus tiene la capacidad de elegir a esas personas, las mismas pueden terminar en una internación de sala de común o en unidad de terapia”, agregó.

En otra parte de la conversación, focalizó la atención en las acciones que debemos tener en cuenta para cuidarnos y cuidar a los demás. “Lo más importante es saber que la única herramienta es la vacuna y el único remedio que tenemos hoy, es quedarse en casa tratando de salir lo menos posible, mantener distanciamiento, usar el tapaboca siempre y pensar que el que está en frente porque “si yo me cuido, lo cuido a él”, consideró. Asimismo, añadió que tampoco debería haber reuniones familiares.

“Esto genera una situación de cansancio, ya que hace 4 meses venimos con limitaciones aunque en nuestra provincia tuvimos unos momentos que nos permitió cierta relajación, teniendo más salidas, reuniones, etc. Hoy tenemos que retroceder un paso para cuidarnos”, remarcó.

En ese contexto, Córdoba señaló que” quedan unos 15 días por delante para ver cómo nos vamos a cuidar y controlar”. “Estos 15 días son los que nos van a marcar realmente, cuántos contagiados tenemos, dependiendo “exclusivamente de nosotros”. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno. Esto no es sobrecargar todo al habitante, está en cada uno de nosotros, evitar que esto no colapse”, explicó.

“En esto la gran mayoría ha respondido. Este mensaje va a los que todavía no han terminado de entender “la responsabilidad”, y para aquellos que no les ha interesado “tienen que pensar que pude contagiar a seres queridos, para que luego no se sientan mal por no haberse cuidado”, enfatizó.

En cuanto a la respuesta del sistema de salud, manifestó que el mismo está trabajando a pesar de haber algunos problemas. “Tenemos mucha gente para hisopar y tenemos gente de primer línea aislada cómo así también hay aislamientos de muchos profesionales como enfermeros, médicos y esto significa que nos vamos quedando “sin soldados”, por eso hacemos hincapié como en “quédate en casa” y que la gente se quede tranquila que aunque esa persona haya tenido contacto estrecho, mientras estemos bien no hay problema. Y para el que sienta síntomas por algún contacto que hay tenido, esa es la gente que tiene prioridad”, subrayó.

Acerca de que si se esperaba este brote a raíz de los días de relajación que hubo en la ciudad, Córdoba aclaró “creo que todos los médicos a nivel mundial y nuestra localidad, no iba a quedar exento, en algún momento tenía que aparecer”.

“Hubo una gran cantidad de repatriados, gran cantidad de gente que vino por ruta y se cabía que en algún momento, algo iba a pasar. Todo venía bien hasta que aparecieron los operario y a partir de ahí, es como que desencadenó un montón de cosas, acompañado por el descuido individual que se tuvo. Buscar culpable ahora, no sirve. Todos nos relajamos en cierta forma y pensamos que esta tormenta no nos iba a llegar y ahora tenemos que ver cómo la vamos a combatir”, expresó.

En cuanto a la colaboración del sector de médicos privados con el sector público frente al brote, dijo: “En este momento, tenemos que dejar de lado lo privado y lo público. Hoy estamos en el mismo barco, somos todos médicos y enfermeros sin importar si se viene de barrio Belgrano o Jardín. Todos estamos en un sistema de salud viniendo de la mano de un Ministro y todos con los guardapolvos blancos para trabajar para la población”.

“Se deja de lado cualquier bandería política y hoy somos todos, profesionales de la salud trabajando para Santa Cruz y cuando pase todo esto, cada uno volverá a sus trabajos habituales. Desde el Ministerio se pidió colaboración con todos los médicos del interior, con médicos del Colegio Médico, los cuales se están anotando para ir a ayudar a cualquier profesional. No nos olvidemos que estamos muy lejos de los grandes centros, por lo cual debemos protegernos de la mejor forma y sabiendo que entre todos nos tenemos que cuidar”, concluyó.

Fuente: LU 14 Radio Provincia