Concejal Roquel repudió los dichos de Grasso sobre la oposición

El concejal de Río Gallegos y presidente del Bloque UCR – UNIDOS, Profesor Leonardo Roquel; expresó su opinión respecto a los dichos hechos públicos por el Jefe Comunal Pablo Grasso, quien indicó que “la oposición está esperando un muerto, frente a la computadora y con un vaso de cerveza”; y señaló que “son absolutamente repudiables y lamentables; y van penosamente en concordancia con lo que dijo y piensa la Gobernadora de la Provincia, Alicia Kirchner, tildándonos, calificándonos en el discurso que dio el último domingo, de miserables y especuladores a toda la dirigencia política que no pertenece a su Partido”.



El Edil enfatizó que “esta forma de expresarse, de dirigirse a la población, no corresponde a tan alta responsabilidad que tienen en sus manos estos dirigentes electos por la gente, no son los términos lógicos, aprehendidos en la sana vida en democracia; y no es la manera de liderar y estar al frente de una situación tan grave, dura y de crisis sanitaria que todos estamos viviendo, sufriendo y padeciendo, con tantos temores e incertidumbre, pero también con responsabilidad”. “Esa misma responsabilidad – continuó – que le pedimos a nuestras autoridades provinciales y municipales, ya que este es el momento de llevar a la comunidad a la calma, de transmitirle tranquilidad y que sepa que todos sin excepción, estamos luchando para combatir esta pandemia, reducir los contagios y evitar más brotes, cada uno desde el lugar que le toca desempeñar”. “Es el momento de sumar al trabajo – subrayó – de buscar los consensos, sin divisiones, ya que desde nuestra función como ediles en Concejo Deliberante o bien en el Comité Operativo de Emergencia, hemos sido un Bloque opositor constructivo, que ha aportado ideas y proyectos en el recinto y en ese ámbito de reunión; y no somos merecedores de estos agravios y ofensas infundadas, menos ahora que la gente necesita que estemos unidos con un mismo fin que no es otro que combatir un virus que nos puede afectar a todos y contra el cual muchos vecinos que lamentablemente se han infectado están luchando acompañados por los profesionales de salud o bien aislados en sus hogares, con todas sus fuerzas y fe para lograr recuperarse”.