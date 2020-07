Quiero decirle que no es así. Que el pueblo de Santa Cruz no se relajó y nosotros tampoco lo hicimos. Durante los primeros 120 días de la cuarentena esperábamos que el Gobierno equipara y se preparara para un posible brote. Hoy vemos que eso no ocurrió, cuando tenemos familias aisladas en hoteles sin calefacción y con comida que da vergüenza. Nos trata de miserables a aquellos que señalamos los errores, cuando la responsabilidad primera de lo que está pasando es de su gobierno.

Señora Gobernadora, no pretenda echarnos la culpa de lo que les compete.



En la legislatura presente más de 40 proyectos para dar respuestas a los problemas que traía aparejados la pandemia:



-solicitamos que se bajen los salarios lo funcionarios y políticos mientras dure la pandemia



-presentamos la propuesta del Plan de Asistencia a Entidades Deportivas



-presentamos la propuesta para sostener lo jardines de infantes y los jardines maternales



-solicitamos la desinfección diaria de cajeros y transportes



-Pedimos un informe por la grave situación que atravesamos por el flagelo de los suicidios



-Pedimos por la transparencia en la compra de lavandina y alimentos



-Solicitamos la aprobación inmediata de la Emergencia Turística



-solicitamos la implementación de las recetas digitales



-solicitamos que Movistar como sanción provea de internet a todos los establecimientos educativos de la provincia



-Solicitamos la creación del Banco Provincial de Alimentos



-Solicitamos que mientras dure la cuarentena no se le cobre la luz a los clubes



-Fuimos los primeros en solicitar la obligatoriedad del uso de tapabocas



-Presentamos propuestas para sostener la economía y el tejido social



Estos son apenas algunos de los proyectos que pusimos a disposición del pueblo de Santa Cruz y ¿y sabe qué señora Gobernadora? Todos los legisladores de su bloque votaron para enviarlos a dormir eternamente en comisiones.

Ni nosotros ni el pueblo de Santa Cruz se relajó Señora Gobernadora.

Es momento de que se hagan cargo y dejen de culpar al resto.

Nada de esto hubiera pasado si se hubieran llevado a cabo los controles correspondientes a tiempo. El pueblo se cuidó y lo sigue haciendo. Sigue respetando las normas de seguridad. Es hora que desde el Gobierno se sinceren y se hagan cargo de sus responsabilidades.»