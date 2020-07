AFA presentó el protocolo para el retorno a los entrenamientos

El presidente de la casa madre del fútbol, Claudio «Chiqui» Tapia, le envió la lista de medidas sanitarias para el regreso a las prácticas deportivas que realizó la Comisión Médica al ministro, Ginés González García. Conmebol anunció que la Copa Libertadores comienza el 15 de septiembre. ¿Qué pasará con los cinco equipos argentinos que participan? ¿Tendrán un permiso especial?

AFA presentó este martes el protocolo sanitario para el regreso a los entrenamientos, realizado por la Comisión Médica, ante el Ministerio de Salud de la Nación. La semana que viene habría una reunión entre Claudio Tapia, Marcelo Tinelli (presidente de la Liga Profesional), Ginés González García y Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, para diagramar el retorno.

¿Qué pasará con los cinco equipos argentinos que participan de la Copa Libertadores?

El consejo directivo de la Conmebol -encabezado por su presidente, Alejandro Domínguez- se reunió y definieron que la Copa Libertadores volverá el 15 de septiembre. Tapia fue el único que votó en contra de este regreso (perdió la votación 7 a 1). Esto preocupa a los equipos argentinos que están en el certamen. FIFA recomienda 60 días de preparación para regresar a las competencias oficiales y en Argentina los clubes, según definió el presidente de Asociación del Fútbol Argentino, no entrenarán hasta que todo el país esté en fase 4. Pero esta coyuntura actual podría cambiar los planes de AFA. En Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú, los equipos ya se ejercitan.

Los clubes argentinos tienen temor por la desigualdad. River Plate, Boca Juniors, Racing, Tigre y Defensa y Justicia enviaron este domingo una carta a AFA y pidieron tener 60 días de entrenamiento antes de retomar la competencia. Además, solicitaron que AFA eleve el escrito a Conmebol y exigieron comenzar una semana más tarde la Copa Libertadores. Pero desde Conmebol le bajaron el pulgar rápidamente: no se modificará el inicio. Y, a lo sumo, empezarán el 17 de septiembre, dos días más tarde que el inicio oficial.

Que Conmebol haya puesto una fecha de reinicio, mueve las aguas en AFA y en el Gobierno Nacional. Matías Lammens dijo que el fútbol argentino podría comenzar en septiembre. Nicolás Russo, presidente de Lanús y hombre de peso en AFA, expresó que los entrenamientos regresarían en agosto. Pero todavía no hay nada oficial y son pocos los que se atreven a decir fechas.

¿Futbolistas Argentinos Agremiados hará un pedido especial ante AFA?

«Nosotros vamos a respetar lo que dice el Gobierno Nacional. Hasta que ellos no autoricen los entrenamientos, no podemos hacer nada. Se estima que a principios de agosto regresarían las prácticas, pero aún no hay nada confirmado. Hay que ver cómo está la situación en esas fechas», le dijo Sergio Seguel, ex jugador del ascenso y dirigente de Futbolistas Argentinos Agremiados, a La Opinión Austral ante la consulta si el gremio de futbolistas haría algún pedido especial a AFA.

¿Cambio de planes?

Ante esto, Tapia podría pedir al Gobierno Nacional una autorización para que los cinco equipos argentinos -que disputan la Copa Libertadores- comiencen a entrenar. El 16 de junio, Tapia anunciaba que los entrenamientos en el fútbol argentino no regresarían hasta que todo el país esté en fase 4 para que ningún equipo tenga ventaja deportiva. Pero la presión que metió Conmebol con el anuncio oficial y la que ejercen los cinco equipos argentinos, podrían hacer que rompa su palabra.

Fuente: La Opinión Austral