Un nuevo abogado se suma al Caso Gutiérrez

NO llegó el informe de la autopsia al cuerpo de la víctima, algo que es fundamental tanto para determinar las causas de su muerte, como la cronología de las heridas que recibió. Pero también para definir la estrategia de las partes, tanto la querella como los abogados defensores.

NO declaró Facundo Zaeta, como se publicó en versiones periodísticas. Sus abogados jamás notificaron de esta decisión, ni el resto de las partes fue avisada que iba a declarar. Quien es señalado como principal sospechoso aún no habló y no se espera que lo haga antes de conocerse el resultado de la autopsia, al menos.

NO declaró Facundo Gómez. Hubo medios que hasta le atribuyeron frases literales que este joven imputado jamás pronunció, ya que no declaró en la indagatoria. El único que habló hasta ahora fue su abogado Tomás Rodríguez, en FM DIMENSION. Pero en ningún momento hizo referencia a temas puntuales de la causa.

Sobre esta parte, AHORA CALAFATE pudo saber que a Rodríguez se le suma un colaborador de renombre en la justicia provincial. El Dr. Ricardo Camutti aceptó el caso y en estas horas notificará al juzgado local que asumirá como segundo defensor de Facundo Gómez. El experimentado abogado fue fiscal y juez en Santa Cruz.

También hoy se confirmó un adelanto de este portal. La querella oficializó la designación del perito Benito Amílcar Fleita, ex Jefe Gabinete Criminalístico Forense del poder judicial de Santa Cruz.

Los abogados Sandro Levin y Gabriel Giordano presentaron un pedido para que se les permita realizar una inspección ocular en los diferentes puntos donde ocurrieron los hechos, de manera de realizar un análisis en base al expediente judicial.

También desde la Querella se aportaron dos nuevos testigos. Son el padrastro y la hermana de Fabián Gutiérrez, que declararon en sede judicial.

ABOGADOS EN LA CAUSA GUTIERREZ

– Dres. Gabriel GIORDANO y Sandro LEVIN, por parte de la Familia de FABIÁN GUTIERREZ

– Dres. Carlos MURIETE y Carlos TELLELDIN, por parte de Agustín y Facundo ZAETA

– Dres. Tomás RODRIGUEZ y Ricardo CAMUTTI, por parte de Facundo GOMEZ

– Dra. Liliana Soledad SCAMPERTI, por parte de Pedro MONZON.