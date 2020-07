El avión que llevó a Macri trafica cigarrillos

La aeronave que trasladó al expresidente está a nombre de una empresa acusada de tráfico ilegal de cigarrillos.

En pleno pico de coronavirus, Mauricio Macri estrenó su cargo de presidente de la fundación FIFA y este lunes viajó al Paraguay para reunirse con el ex mandatario Horacio Cartes y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Más allá de la polémica por el cruce de fronteras, lo curioso es que el avión privado que lo llevó al país vecino pertenece a Tabacalera del Este (Tabesa), la empresa del ex presidente paraguayo que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por tráfico ilegal de cigarrillos.

La firma paraguaya produce muchos más cigarrillos de lo que consume el país y gran parte del excedente se destinaría al contrabando en Brasil y Argentina. «El Conurbano está plagado de esos cigarrillos. Les sale 16 pesos y los venden a 130. Deja más guita que el porro», indicó una fuente misionera a LaPoliticaOnline.

Cabe recordar que Cartes, con quien Macri tiene una vieja amistad desde los tiempos en que dirigía a Boca Juniors, también fue denunciado en la justicia brasileña por integrar supuestamente una organización delictiva dedicada al lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.

El recibimiento de Macri en Asunción no respetó ningún protocolo sanitario. Si bien el ex presidente argentino llevaba tapabocas, no cumplió con el distanciamiento social y le dio un fuerte abrazo y un apretón de manos a Cartes, quien no utilizó barbijo.

Al regresar a la Argentina, Macri deberá permanecer en cuarentena durante dos semanas.