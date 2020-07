Anuncian que el IFE no tiene fecha de vencimiento

«En la Argentina tenemos una plataforma donde pararnos para reconstruir, con enormes posibilidades de recuperación. El plan económico tenía un hilo conductor: para la recuperación hacía falta tranquilizar la macroeconomía, poner la producción en marcha y generar empleo», dijo Todesca.En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en el contexto de pandemia, la funcionaria sostuvo que la inversión social

«Estas políticas de sostén son un buen piso, una plataforma a partir de la cual habrá que reconstruir», dijo la funcionaria y enumeró que «la inversión en políticas directas fue de arriba de 3 puntos del PIB y en gasto indirecto, a partir de paquetes de créditos, estamos por arriba de dos puntos del PIB».

En particular sobre el IFE, analizó que «hay un reclamo de no salir rápidamente porque ha funcionado» y es algo que ella comparte.

«Luego, a la salida, deberíamos ir mutando de estas transferencias directas a un plan de gastos públicos más vinculado con obras y plan de trabajo, pero todo debe estar vinculado con lo sanitario y por ahora, el IFE, no tiene vencimiento. No debería tenerlo porque nuestra responsabilidad es ver qué les pasa a las familias argentinas», añadió.

Consultada sobre el cobro del IFE en las provincias respondió: «El IFE 1 y 2 es igual a esta tercera fase, los que cobraron lo seguirán cobrando independientemente de las provincias en las que estén».

«Si eliminamos las políticas de sostén en provincias con menos restricciones por el coronavirus podríamos generar el resultado contrario, ya que hay personas que no están en cuarentena pero su trabajo aún no se recuperó y siguen necesitando el ingreso», indicó.

Por otro lado, sobre el rol de la oposición, Todesca analizó que «buscó recuperar un espacio perdido» tras las consecuencias de la pandemia, donde se «centralizó mucho la figura del presidente Alberto Fernández», pero advirtió que «una cosa es querer recuperar protagonismo, y otra, es cómo lo hacés».

«Creo que la pandemia vino de la mano de una concentralización de la figura del Presidente en una situación muy atípica y la oposición desplegó estrategias para volver a ganar una parte del espacio político. A mí esto no me parece mal, es el juego normal de la política«, dijo.

No obstante, consideró que «todos debemos entender lo dramático de la situación, la angustia de la gente y tratar de no pivotear perversamente sobre esa situación, las críticas son bienvenidas las ideas también, no hay alguien que todo lo sabe, así que estamos abiertos a las críticas y programas alternativos», manifestó en diálogo con CNN Radio.

En ese marco, la vicejefa de Gabinete diferenció que «una cosa es querer recuperar protagonismo, y otra cosa, es cómo lo hacés».

«Yo creo que hay buenos exponentes de la oposición y otros que juegan al límite, y si nos paramos sobre el malestar de la gente, nos resbalamos hacia una grieta donde, en este contexto, no tiene sentido, porque no es de allí de donde van a salir las mejores ideas», interpretó Todesca tras lo cual recomendó «más diálogo y menos agresión».