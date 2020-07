Lerena:“Debemos ser conscientes de las medidas sanitarias”

Ante la consulta sobre su balance de esta particular reunión de la Junta Municipal de Protección Civil, el doctor Javier Lerena, Director Médico del Hospital Regional de Rio Gallegos, destacó la importancia de mantener estos espacios de trabajo: “cada convocatoria tiene su punto particular, limamos cuestiones de organización, pero a pesar de estos temas (en relación a los casos positivos), debemos estar tranquilos y llevar tranquilidad a los vecinos, tenemos que pensar que van a haber casos, pero lo importante es tener las medidas de control aceitadas para responder”.

Lerena presentó a la vez un reporte con datos de disponibilidad de camas y respiradores a nivel provincial, y señalo que “dejamos para todos los integrantes una reseña de lo que se realizó en el Hospital, con el área de Epidemiologia, para brindar información certera. En lo que respecta a estos nuevos casos de COVID positivo, son cuatro pacientes masculinos: tres están en sala de asilamiento y uno en terapia intensiva, pero evoluciona favorablemente. El porcentaje de ocupación de camas de UTI adultos es del 43 por ciento en establecimientos públicos y privados, por lo que debemos estar tranquilos, pero no descuidarnos”, afirmó.

El Director Médico del Hospital Regional indicó que no se retrocede de fase ya que se trata de casos importados. “Debemos inculcar a la población las medidas preventivas, que sigamos con el distanciamiento social, sigamos con el tema de los cuidados en lugares públicos, que no vayan los niños al súper en caso de no ser necesario, el uso de tapabocas y lavado de manos”, indicó finalmente.