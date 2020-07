Alicia: “Este es un Decreto reordenador”

La gobernadora de la provincia se sumó a la videoconferencia con intendentes y comisionadxs de fomento en el Salón Blanco. Fue en el marco de la presentación del Decreto 811/20. Llamó a todos y todas a actuar con mayor responsabilidad para evitar situaciones como las recientemente vividas en relación a los cuatro positivos que se conocieron el sábado 4 de julio en la capital provincial.

A partir de la situación epidemológica de la vecina provincia de Chubut, donde se estableció que la ciudad de Comodoro Rivadavia tiene circulación comunitaria; a lo que se suman los cuatro casos positivos en Río Gallegos vinculados a la irresponsabilidad de los trabajadores y la empresa MOVISTAR lo que fue denunciado por la Fiscalía de Estado en el día de hoy; se firmó hoy el Decreto 811/20.

El mismo lleva la firma de la gobernadora y parte de su gabinete. “Se trata de un Decreto reordenador que debe ponernos a todos y todas en alerta respecto de la responsabilidad que tenemos ante un enemigo invisible”.

La titular del Ejecutivo provincial llamó a toda la comunidad a poner en práctica “la responsabilidad y el respeto hacia el otro. No podemos permitirnos ante este enemigo invisible ser irresponsables, las consecuencias de un acto individual pone en riesgo a toda la comunidad”, indicó.

“Lo que sucedió este fin de semana es un reflejo de lo que ocurre cuando actuamos con irresponsabilidad, les pido por favor a todos y todas que cumplamos con las medidas preventivas, que seamos responsables y actuemos con compromiso”, agregó.

Además la gobernadora pidió seguir por el camino que hemos transitado hasta el momento, e instó a los intendentes comisionados y comisionadas a seguir articulando y fortalecer los cínculos “estamos al lado de cada uno de ustedes para cuidar a cada santacruceño y santacruceña”.

La mandataria felicitó en este sentido a los intendentes y comisionadxs de fomento por la tarea que vienen realizando desde que se decretó la emergencia sanitaria e instó a su equipo y a los jefes comunales a “trabajar juntos para que no vuelva a tomarnos por sorpresa una irresponsabilidad de los que incumplen las normas”.

“Todos unidos somos una cadena muy fuerte para enfrentar a este virus para el que aun no hay remedio, y ante el cual la única vacuna es la responsabilidad y cumplir con las medidas dispuestas. Es una tarea diaria, en al que todos y todas debemos comprometernos y no podemos bajar los brazos”, afirmó.

Acompañada por parte de su gabinete, Alicia concluyó: “lo más importante es estar juntos en esta situación como en todas las que hemos enfrentado, de esa manera vamos a superar los inconvenientes que se nos presenten. Nos enfrentamos a un enemigo invisible que nos tiene que encontrar siendo responsables y unidos”.