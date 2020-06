El Reino Unido registra 36 muertes por coronavirus en 24 horas

El Reino Unido registró 36 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con las que la suma de decesos es de 43.550, lo que confirma al país como el más afectado de Europa por la pandemia, según indició el Ministerio de Salud, e incluso otras estadísticas dan números más elevados.

Las cifras reportadas por el Ministerio de Salud informan solo de las muertes certificadas por una prueba diagnóstica, pero otras estadísticas no oficiales indican que el número real de decesos supera los 54.000 en este país.

Reino Unido es el tercer país en el mundo con más muertes, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, y el cuarto con más contagios.

En tanto, la cartera de Salud informó que se realizaron 9,19 millones de test desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales 311.151 dieron positivo y de ellos, 901 en las 24 horas.

El gobierno del primer ministro, el conservador Boris Johnson, intenta combinar la necesidad de contener el virus con su objetivo de acelerar la reactivación de la economía, que se encamina a la mayor recesión de la historia del país en tiempos de paz.

Johnson indicó en una entrevista publicada hoy en The Mail On Sunday citada por la agencia de noticias EFE, que no prevé subir los impuestos y aseguró que «de ninguna manera se volverá a la austeridad de hace diez años», aplicada por su colega David Cameron después de la crisis crediticia de 2008, responsable en buena medida del descontento de la parte de la población que apoyó el Brexit.

El premier ganó las elecciones pasadas del 12 de diciembre por mayoría absoluta en gran parte gracias a su promesa de materializar el Brexit, que se ejecutó formalmente a fines de enero de 2020, y busca cumplir su promesa de regenerar económicamente las zonas más deprimidas del centro y norte de Inglaterra, antiguos feudos laboristas que lo apoyaron en las urnas por su respaldo a romper con la Unión Europea (UE).

Tras un semestre dedicado a gestionar la pandemia, Johnson planea relanzar su proyecto político este martes con un discurso en el que anunciará inversiones en infraestructuras, adelantó hoy en la entrevista.

Un portavoz oficial confirmó ayer que el Ejecutivo planea introducir a partir del 6 de julio un nuevo sistema de alerta que sustituirá a la muy criticada cuarentena obligatoria que ahora aplica a los viajeros que llegan al país.

El nuevo mecanismo constituirá en un semáforo epidemiológico para los distintos países, dividido en rojo, anarajado y verde, según la prevalencia del coronavirus dentro de sus fronteras, y solo los calificados con el rojo deberán cumplir el encierro de 14 días.

Se espera que el miércoles se difunda la lista de los territorios exentos por tener el color verde o ámbar, entre los que se prevé que esté incluida España.