Reanudarán el juicio sobre obra pública en Santa Cruz

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de esta capital ordenó la reanudación, por videoconferencia, del juicio a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Los jueces rechazaron los planteos efectuados por casi todos los acusados -excepto la ex mandataria- para evitar la reanudación por vía remota del debate, postergado en marzo pasado por la declaración del aislamiento obligatorio ante la pandemia de coronavirus y cuyo reinicio había ordenado el tribunal la semana pasada.

La resolución del TOF 2 –integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini- dispuso además solicitar trámites formales a los acusados (como datos personales) y notificar a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura «el número final de participantes a los fines de que se asigne la plataforma correspondiente» para realizar el juicio, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Asimismo, los jueces resolvieron dirigirse a ese organismo para que «se establezca la fecha en la cual se realizará la correspondiente audiencia de prueba» del sistema.

Otro de los puntos del fallo indica a las partes que «en el término de tres días hábiles se habrá de poner a su disposición en la pestaña «Documentos Digitales» del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales la totalidad de los cuerpos de la presente causa debidamente digitalizados».

Asimismo, se dispuso que los tres jueces estén en la sala de audiencias con el actuario y la persona que sea citada a prestar declaración testimonial, mientras el resto de los abogados, acusados y fiscales participarán por videoconferencia.

El TOF concedió, además, un plazo de tres días hábiles para que «las partes identifiquen por Secretaría las constancias documentales que habrán de requerir con motivo de la declaración testimonial que se avecina, esto es, la del ingeniero Javier Iguacel», el denunciante ex director de Vialidad del gobierno de Mauricio Macri, para «proceder a su completa digitalización y puesta a disposición».

Iguacel debía declarar en el juicio en momentos en que se suspendió por el establecimiento de la cuarentena.

Entre los fundamentos de su decisión, el TOF2 recordó que «el 16 de junio pasado este Tribunal dispuso la reanudación semipresencial del debate oral y público del presente juicio».

«Tal como se explicó en dicha oportunidad, la decisión adoptada se ciñe a las nuevas modalidades para la Administración de Justicia en tiempos de pandemia y, en tal sentido, se acoge al criterio rector sentado por nuestro Máximo Tribunal mediante su Acordada N° 14/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, en virtud de la cual exhortó al Consejo de la Magistratura para que proveyese los medios tecnológicos necesarios a fin de preservar la salud del personal del Poder Judicial de la Nación y sus administrados, y al mismo tiempo, lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad», añadieron los magistrados.

Además recordaron que la Cámara Federal de Casación Penal avaló esta modalidad de trabajo.

En el proceso se debate la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor del detenido empresario Lázaro Báez y su firma Austral Construcciones cuando Cristina Fernández de Kirchner era Presidenta.

Además de la vicepresidenta y de Báez, también son juzgados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Vialidad Nelson Periotti, Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex miembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.