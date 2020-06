Realizaron encuestas de ventas a comercios por el día del padre

A pedido del intendente Pablo Grasso, desde el área comunal se llevan a cabo encuestas a diversos comerciantes con la finalidad de hacer un seguimiento de la situación del sector que busca mejorar sus ventas.

La Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad inició una encuesta para analizar el nivel y las características de las ventas con motivo de haberse celebrado el Día del Padre en medio de un contexto inusual por la pandemia.

Entre otras cosas, desde el área municipal, a pedido del Intendente Pablo Grasso, se propuso recabar información también sobre cómo ha funcionado el llamado “Papá Gallegos”, y conocer cuál ha sido la respuesta de los vecinos a las promociones que se impulsaron.

En ese sentido, Moira Lanesán Sancho, titular de la dependencia comunal, explicó que “en esta evaluación sobre cómo han sido las ventas en este marco que impulsamos por celebrarse el Día del Padre, queremos ver y demostrar que podemos apostar al compre local, porque esa es nuestra premisa. En este contexto que nos toca, la pandemia ha hecho que varios comercios se vean afectados, entonces, desde el Municipio tenemos que ver cómo hacemos para activar las compras en la ciudad o ver cómo hacer para que los ciudadanos inviertan su dinero acá. En este caso, planteamos que como no podemos salir de la ciudad, sí podemos colaborar con el comercio que estuvo más de sesenta días cerrado”.

En función de la información que van recabando, y de acuerdo a los primeros sondeos, la funcionaria destacó que “la gran mayoría señala que tuvo un repunte de ventas. La respuesta hasta el momento ha sido positiva casi en un 70 por ciento de los comerciantes encuestados”.

Asimismo, Moira Lanesan se mostró satisfecha por “cómo el comercio cumple con el protocolo, cómo nos apoya en esto de las promociones a nivel comercial. Siempre colaborando en cada uno de sus negocios y recomendándonos cuáles son los puntos que tenemos que ir acomodando dentro de nuestra secretaría”.

Agrego que “se relevaron comercios durante el día sábado, y los resultados fueron positivos respecto de años anteriores teniendo en cuenta que al no contar con la posibilidad de ir a otras localidades, los vecinos apostaron al comercio local.

Las promociones del PAPA GALLEGOS dieron lugar a que todos puedan conseguir un regalo ampliando las posibilidades de elección y con importantes descuentos, también adoptamos como positivo las sugerencias de los comerciantes para el correcto funcionamiento del desarrollo comercial.

HISTÓRICO COMERCIO DE REGALERÍA

Con 30 años de historia, “El Baúl” es una de las regalerías tradicionales de nuestra ciudad. Beatriz Muezca, propietaria de la firma, admitió que hubo un buen nivel de ventas con motivo del Día del Padre por lo que se manifestó “conforme” con lo que ha ocurrido durante estos días.

“La venta fue importante para nosotros –dijo- a pesar de la situación. Y considero que ha sido así debido a que la gente no se ha podido ir de Santa Cruz, entonces ha consumido más acá. En nuestro caso, hemos tenido todos los precios y estilos, para el que podía gastar 30 pesos como para el que podía gastar mil”.

Muezca no quiso aventurarse a asegurar que las ventas fueron superiores al mismo período del año anterior porque “comparar con el año pasado es algo difícil ya que hubo aumento de precios, pero sí que las cajas fueron más importantes”.

Entre tanto, la propietaria planteó que los protocolos establecidos de distanciamiento no siempre son bienvenidos por alguna gente, y en ese sentido contó: “A la gente más joven uno observa que le cuesta un poco más respetar las distancias o comprender la cantidad que tiene que entrar en el local. Entonces, cuando uno pide que alguien se retire o que espere afuera no cae nada bien y algunos se van ofendidos. Pero nosotros somos conscientes que hay que cuidar el protocolo, y yo lo cuido”.

Finalmente, comentó que para mantener las normas de higiene en el local se compró una máquina de vapor y que cuando cierra el local pasa el vapor por toda la alfombra “a cien grados de temperatura”, y además “tengo el alcohol reglamentario que empleo por la mercadería cada vez que se va un cliente”.