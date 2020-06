Volverán a funcionar gimnasios públicos y privados en Río Gallegos

En los próximos días y establecidos los protocolos sanitarios y de seguridad e higiene correspondientes, podrán volver a funcionar los gimnasios públicos y privados en nuestra ciudad.

Al respecto, Sergio Vilche, Director General de Deporte y Actividad Física, explicó que “a raíz de la publicación de los decretos tanto nacional como provincial, el municipio ha tomado cartas en el asunto y se empezarán a habilitar lugares para realizar deporte y esparcimiento como lo son gimnasios deportivos, de musculación donde ya se va poder comenzar con las actividades de una forma gradual teniendo en cuenta diversos protocolos que se vinieron realizando durante todo este tiempo”.

Y explicó, “las actividades que se van a realizar en estos gimnasios van hacer reguladas por estos protocolos, en el transcurso del día vamos a comunicarnos con todas las personas para poder acercarnos al espacio donde van a realizar la actividad llevándole los mismos y aclarando cómo se tiene que hacer en cuando al distanciamiento social, higiene y en cuanto a la capacidad”

“Ante la posibilidad de poder abrir sus puertas los propietarios están muy ansiosos dada la necesidad de poder volver a trabajar; y la necesidad del ciudadano de volver a realizar la actividad en el lugar que está acostumbrado; y –y agregó- pero ante esta pandemia nos tememos que adecuar y restructurarnos para dar las clases, al principio será un poco tedioso pero ellos están con toda la voluntad para poder trabajar “expresó el profesor.

Sobre la fecha de comienzo dijo “una vez que adecuen sus instalaciones podrán comenzar a funcionar; hay muchas actividades como el tenis, pádel y otras donde tenemos que ir, llevar el protocolo y lleva un tiempo de adecuación, entendiendo que esto es para procurar que el practicante del deporte este seguro y también estén seguros los empleados de cada lugar”.

“En tanto -explicó- los deportes que tengan que ver con contacto todavía no se van a poder realizar, eso no quiere decir que no puedan entrenar”

En el caso de los gimnasios municipales -remarcó- según la recomendación del equipo de salud, vamos a trabajar a partir de los 14 años de edad y en eso estamos reorganizando con los jefes de departamento para que el profesor o líder deportivo tenga las condiciones de seguridad que sean pertinentes y que el vecino que ingrese también las tenga para poder realizar la actividad tranquilo y de esta manera se empiece a trabajar en lo que sería indoor; hace una semana empezamos con los circuitos afuera al aire libre y fue muy bueno“.

En los gimnasios municipales durante este tiempo se estuvieron dictando clases online de funcional, ritmos, las que vamos a trasladar al espacio una vez que esten los mismos adecuados a los protocolos como el distanciamiento, y ello llevara un par de días. Puntualmente, -destacó Vilche- las clases virtuales han dado muy buenos resultados, los profes que están trabajando tienen toda la voluntad y la gente participó y una vez que este todo listo dejarán de funcionar para poder volver a los gimnasios con menos cantidad de gente”.

Por último, agradeció a los profes y líderes deportivos que acompañaron y asesoraron a los vecinos en los circuitos deportivos que se habilitaron al aire libre; como así también a los que dieron las clases en forma virtual.