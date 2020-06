El Intendente participó de reconocimientos a ciudadanos destacados

En el año 1959 se instauró al 11 de Junio como el Día del Vecino, en homenaje a la constante tarea y promoción de la unión entre personas que vivían en ámbitos cercanos, por parte de Romeo Bontá, quien pertenecía a una junta vecinal, en la ciudad de Buenos Aires.

Atendiendo al contexto actual, desde la Municipalidad de Rio Gallegos, se organizó un emotivo y particular festejo para reconocer a los vecinos que día a día cooperan, colaboran y hacen de esta ciudad un espacio mejor.

Desde la Municipalidad de Río Gallegos a través de Secretaría de Desarrollo Comunitario, y bajo la organización de la Coordinación de Centros Integradores, se eligieron dos vecinos por jurisdicción correspondiente a cada Cenin. En este sentido, el Jefe Comunal, Pablo Grasso, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Dra. Alejandra Vázquez y su equipo, se dirigieron a cada domicilio de los reconocidos vecinos, para entregarles un presente y saludarlos en esta fecha especial. La recorrida comenzó temprano en la mañana en el Cenin N°2, de calle Ramón y Cajal y Posadas; y continuó por todos los centros que hacen al ámbito municipal.

Lusmila Astorga, quien vive en la casa lindante al Cenin N°2 fue la primera agasajada, y visiblemente emocionada valoró el saludo y la visita de los integrantes del Centro integrador donde compartía –antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio- gran parte de sus días, con sus pares.

“Acá en el mismo lugar estoy hace más de 40 años -destaca Lusmila- siempre voy a las actividades de los Cenines, pero hace tres meses que no salgo. Era mi única actividad. Estoy con tristeza por no ver a la familia y por el encierro, pero debemos cuidarnos. Espero que en agosto o septiembre volvamos a compartir con los otros abuelos que formaban parte de los grupos “auguró.

Luego fue el turno del vecino José Culum, quien vive sobre calle Posadas desde que tiene recuerdos.

Posteriormente la comitiva se dirigió al Centro municipal N°3, que funciona en Batalla Puerto Argentino, donde se eligió destacar a José Ojeda y Norma Soto, quienes hace más de 30 años viven en el mismo barrio. En el lugar, el Intendente Grasso felicitó a los vecinos que fueron favorecidos en representación del barrio, para saludarlos en este día especial, y señaló que “aunque no nos podamos juntar o hacer un gran festejo, queremos dejarles un presente y no dejar pasar esta jornada como una más, porque el vecino es muy importante y es el eslabón fundamental para formar una mejor comunidad”.

El Intendente destacó en el vecino, no solo estar cerca físicamente, “sino que buscamos desde esta gestión, desde nuestra impronta estar cerca afectivamente, y que cada vecino participe; siendo parte del barrio, cuidando, queriendo el lugar donde vivimos”.

En la oportunidad, Grasso aprovechó para explicarles a los presentes que el Municipio se encuentra trabajando “justo en este momento, a través del personal de Obras Públicas en el avance de tareas de limpieza y colocación de líquidos que permitan que a fin de año no tengamos moscas. Estamos haciendo trabajos profundos de eliminación de larvas, para que a fin de año no haya proliferación de moscas que tanto afectan a este barrio”.

La entrega de regalos continuó en la jurisdicción del centro integrador N°4, con la vecina Laura Barrientos, quien vive sobre la Avenida Juan Perón; y Adelina Santana, de calle Costa Rica.

Por otra parte, en el Centro Integrador N°1 definieron homenajear a los vecinos Transito Ojeda, de calle Haití, y a la vecina más longeva de la jurisdicción, Julia Osorio, quien tiene 100 años y vivió la mayor parte de su vida en el mismo domicilio de calle Lavalle.

“Nos acercamos a agasajarlos, con los cuidados correspondientes”

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, Dra. Alejandra Vázquez, expresó “la importancia de homenajear a los pobladores más antiguos de cada sector, con un simple acto, pero emotivo”.

En este sentido, el Intendente y el equipo de la Secretaría se acercaron a los Cenines, para desde allí dirigirse a los domicilios de las personas seleccionadas por los jefes de cada centro municipal “que trabaja diariamente en estos espacios comunales donde participan activamente los vecinos de la jurisdicción. Venimos desde la mañana temprano, comenzamos por el Cenin N° 2 y continuaremos con todos los centros integradores que corresponden al ámbito municipal, para reconocer a los vecinos” destacó la Secretaria.

Vázquez agrego que “desde la Coordinación de Cenines seleccionaron a los vecinos que hoy estamos visitando, en este contexto solo llegamos a la puerta de sus domicilios, para acercarles un regalito y distinguirlos” finalizó.