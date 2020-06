Grasso realizó balance de sus primeros 6 meses de gestión

Pablo Grasso realizó un balance de los primeros 6 meses de Gestión el 10 de Junio. Se refirió a la pandemia, a las expectativas y a cuál es la realidad del municipio hoy. Expresó que lo fundamental de estos seis meses es recuperar el trabajo de la Municipalidad para los ciudadanos.

Explicó que “la mejora o el balance tienen que notarse en el día a día de la gente”.

Comenzó diciendo que “llegamos con muchas expectativas, toda la vida nos preparamos para este momento, tenemos toda la energía para transformar la ciudad en la capital que nos merecemos. Pero a los tres meses de gestión nos encontramos con la pandemia, y eso nos hizo redoblar la apuesta”

Sostuvo que está orgulloso de la labor de los trabajadores municipales “están haciendo un gran esfuerzo, y nosotros con ellos”.



Explicó que “vamos a trabajar para hacer una ciudad más verde, más prolija, más ordenada. Tenemos cientos de proyectos, pero el único indicador de todo esto es que los vecinos puedan ver el trabajo en el día a día. Que funcione la recolección, que no se inunden las calles, que sus impuestos estén reflejados en un mejor servicio público”.

Pandemia.



Al cumplirse los tres meses de gestión se produjo la crisis de la pandemia que “nos hizo redoblar el trabajo, porque la responsabilidad es muy grande en este momento, somos una de las ciudades que mejor cumplimiento de la cuarentena tuvo, y estoy orgulloso de eso. Pero debemos seguir cuidándonos, no debemos bajar la guardia”.

Detalló que “había áreas de la comuna que hacía años no tenían gas, años de desidia y abandono y estamos ocupándonos de eso. Pero tenemos que volver a discutir sobre obras, sobre proyectos de ciudad, sobre el futuro y cuál va a ser la proyección de la ciudad y creo que lo estamos empezando a lograr. Los vecinos no necesitan vernos a nosotros en las fotos, necesitan que el municipio funcione. Esto recién empieza”. reafirmó.