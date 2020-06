Alicia: “El virus sigue circulando y debemos cuidarnos”

La gobernadora habló sobre el nuevo momento que atraviesa la provincia de Santa Cruz vinculado al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Se refirió al nuevo Decreto 677/20 y al compromiso de la comunidad que esta etapa requiere.

En el día de la fecha la mandataria provincial se refirió a la firma del nuevo decreto vinculado a las medidas adoptadas por la provincia en relación a la Pandemia. La provincia ingresa en una nueva etapa de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorios (DISPO) que requiere de un compromiso de la comunidad mayor en relación a la prevención y conductas adoptadas socialmente.

“Venimos de la etapa de aislamiento social y ahora estamos en la etapa de distanciamiento. Se presentó a través de un Decreto pero como digo siempre en este tema del COVID – 19, en tal caso el Decreto te orienta sobre las medidas de seguridad que tenemos que adoptar”, expresó la gobernadora.

Además, explicó que esta transición no es automática sino que es el resultado del esfuerzo realizado por los santacruceños y santacruceñas desde el 20 de marzo.

En este sentido recordó la importancia de seguir respetando las medidas preventivas, porque el Decreto “es orientativo pero C”, remarcó.

Al respecto indicó que el paso de una etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a la de Distanciamiento no significa que el problema esté solucionado. “Todo lo que tiene que ver con el COVID – 19 no se ha resuelto y lamentablemente mientras no haya un remedio o una vacuna, tenemos que seguir tomando todas las medidas indicadas. Se los pido por favor, debemos cuidarnos entre todos y todas”, manifestó la gobernadora.

Sobre la situación actual en la provincia explicó: “Tenemos hoy 51 casos, 50 que ya no son activos y estamos esperando un nuevo informe respecto del caso activo, eso no significa que la barrera automática está abierta para hacer lo que estábamos acostumbrados a hacer antes de la Pandemia”.