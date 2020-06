Los trabajadores de la empresa Trento continúan el acampe

Trabajadores y trabajadoras de la empresa Trento, ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas, resisten el intento de la empresa de vaciar y defienden sus puestos laborales.

El conflicto se inició el año pasado cuando la empresa se negó a reconocer la nueva junta interna, organizada en el nuevo sindicato del vidrio Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines (SATIVA-CTA-A), conformada luego del hartazgo de los trabajadores por los manejos turbios y

fraudulentos, en favor de la patronal, del sindicato burocrático SOIVA. Pero hoy “estamos reclamando el pago pendiente de los salarios al 100% del mes de abril y mayo y nuestra continuidad laboral”, expresó el dirigente de SATIVA-CTAA y referente de la Comisión Interna de Trento, César Aguilera.

Los trabajadores también denuncian que desde fines del año pasado la empresa tiene manejos irregulares con ingresos que no se vuelcan a la producción ni a atender la demanda habitual de los clientes. “La empresa está en condiciones de abrir las puertas y que todos volvamos a trabajar, pero ha realizado un lock-out para presionarnos y desconoce las decisiones judiciales y del Ministerio de Trabajo que lo intiman a reconocer nuestros derechos. La empresa dice que no le dan los permisos para trabajar pero nosotros hemos averiguado con el municipio y los permisos están. Lo único que falta es que el empresario se presente en la municipalidad y firme, nada más. Cosa que no hace porque nos chantajea con el 75% del sueldo”, aseguró Aguilera.

Rechazaron además los intentos de la empresa de sacar provecho del acuerdo CGT–UIA para reducir salarios y para ello cuentan con el aval del Ministerio de Trabajo para seguir adelante con el reclamo del pago de salarios al 100%.

Desde la CTAA Provincia de Buenos Aires y Nacional, se prestó apoyo a todas las acciones de los trabajadores, además de colaborar con insumos para sostener el acampe. Dirigentes como Oscar “Colo” De Isasi, secretario general de CTAA Buenos Aires y Jorge Castro, secretario de finanzas de CTAA Nacional y dirigente de UETTEL, entre otros, se hicieron presentes y pusieron a disposición la Central para la lucha de los trabajadores del sindicato SATIVA-CTAA.

“Nosotros decimos queremos volver a trabajar pero con todos los trabajadores adentro y esta es la posición que vamos a llevar el próximo martes a la reunión que tenemos en el Ministerio de Trabajo con la empresa”, afirmó Cesar Aguilera.