Continúan entregando alimentos y sanitizantes

El Gobierno de Santa Cruz a través del Ministerio de Desarrollo Social concreta esta línea de acción a los efectos de garantizar la cobertura alimentaria de los santacruceños y santacruceñas como también la higiene y cuidados preventivos vinculados a la Pandemia en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente desde el pasado 20 de marzo.

En un contexto de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde la cartera social se fortalecieron desde un primer momento las líneas de acción en materia de alimentos a lo cual se sumó la higiene y seguridad preventiva de los titulares de derechos. La Secretaria de Estado de Desarrollo Humano y Social, Belén Torres; junto al subsecretario de Administración y Finanzas de la Cartera Social de la provincia, Claudio Vacca, se refirieron al desafío de cada área para poder dar la celeridad que estas acciones necesitan.

“Desde antes del 20 de marzo cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio establecimos por pedido de la ministra y por la gobernadora un plan de contingencia para dar respuestas en territorio a las diferentes familias que atravesaran situaciones de vulnerabilidad social”, explicó Torres.

La Secretaria de Estado de Desarrollo Humano y Social, se refirió a los desafíos que implicaron la emergencia sanitaria y social que afectó a todo el país y del cual la provincia no estuvo ajena. En este sentido explicó que desde la cartera social nunca se dejó de trabajar en el territorio y agradeció a los equipos que integran los diferentes dispositivos por su compromiso y la responsabilidad con la que encararon la tarea diaria.

La funcionaria provincial repasó las diferentes estrategias que el Ministerio de Desarrollo Social se dio en el contexto de la Pandemia. “Pusimos a disposición ocho números telefónicos, no solo los de guardia de abordaje territorial habituales, sino que sumamos todos aquellos celulares afectados a la Secretaria de niñez, adolescencia y familia, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la subsecretaría de las mujeres, a la Secretaria de desarrollo humano y social. Siempre asumimos el rol que nos demandaba la situación y era necesario contener y dar respuesta a todas las demandas que existieran considerando que esto era indispensable en un escenario de aislamiento, donde las personas no iban a poder trasladarse al ministerio o a diferentes dispositivos para canalizar sus demandas”.

Además, agregó Torres se reelaboraron estrategias de abordaje. “En este sentido la entrega de módulos alimentarios que tienen como objetivo acompañar la comensalidad familiar de los grupos familiares familias de Santa Cruz se trabajó con mucha responsabilidad. Se enviaron partidas a cada localidad buscando corresponsabilidad y apostando siempre al trabajo articulado entre el Ministerio y las diferentes comunas de la provincia”.

No obstante esto, la Secretaria explicó que nos encontrábamos inmersos en una emergencia sanitaria, desde el Ministerio se incorporó a la entrega un kit de higiene o sanitización. “Esto buscaba contener la propagación del virus COVID-19en aquellas familias de la provincia que atravesaban una situación de vulnerabilidad social y contemplando especialmente los grupos de mayor riesgo”.

Los kit que entrega el Ministerio en relación a la higiene del hogar y las familias están compuestos por cinco productos y fueron entregados de manera simultánea a los módulos alimentarios explicaron desde la cartera social. A la fecha se han entregado más de 3500 en toda la provincia.

En este punto Belén Torres agradeció especialmente a todas las áreas que han colaborado de manera permanente con el Ministerio de Desarrollo Social no sólo con personal sino con la logística necesaria para llegar de manera efectiva al territorio.

Por su parte, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Cartera Social de la provincia, Claudio Vacca, dio cuenta de la manera en que el área a su cargo ha venido trabajando para cumplir con los tiempos que estas acciones necesitan.

Vacca explicó el procedimiento para la adquisición de diferentes insumos en marco de la pandemia de COVID – 19. “Nosotros realizamos contrataciones directas, invitándose a la mayor cantidad de oferentes posibles. Algunos no pudieron presupuestar por no disponer del stock inmediato, otros porque no pudieron respetar los precios máximos establecidos a nivel nacional o no aceptaban la modalidad de pago”.

El funcionario explicó que desde el 17 de marzo el Ministerio inició el plan de contingencia, tres días antes que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. “En ese contexto se vio en todo el país una falta de insumos de limpieza y productos alimenticios, además del aumento desmedido de precios. Esto generó la intervención del Estado Nacional que el 7 de abril sacó lo que se conoce como “Precios Máximos” que son precios de referencia pero en un primer momento fue muy difícil acceder a productos esenciales en ese contexto”.

“Nosotros en dicho contexto tuvimos que salir a hacer compra de alimentos y productos de higiene, lo que nos trajo una complejidad importante teniendo en cuenta el alza desmedida de los precios que generó la emergencia sanitaria en todo el país. Uno iba al supermercado y veía el aumento diario de los productos, también el faltante de mercadería en los proveedores porque no enviaban desde Buenos Aires y desde la zona norte lo cual perjudicaba la disponibilidad de parte de los proveedores de la localidad. Hubo problemas en el traslado y flete, lo cual hacia que no puedan garantizarnos el stock necesario”, agregó Vacca.

“Necesitábamos hacer compras para reabastecer el stock existente en depósito que fue lo que nos permitió hacer la primer entrega a los municipios, a las comisiones de fomento y titulares de derechos de la capital provincial”, destacó el funcionario a cargo de la Administración y Finanzas de la Cartera Social.

Además dio cuenta de que ante esta necesidad de garantizar stock para el Ministerio afrontaron domplejidades de diferente tenor como la falta de disponibilidad de insumos por parte de los proveedores locales, la no aceptación de las condiciones de pago que tiene el gobierno provincial, el precio y que los proveedores en algunos casos no lo aceptaban, o no querían participar porque no podían garantizar la entrega en tiempos requeridos.

“Siempre se buscó convocar a la mayor cantidad de proveedores posibles de la localidad, de la provincia como una primera medida. Teniendo respuestas negativas en algunos casos se invitaba también a proveedores de otras localidades, como Buenos Aires, Bahía Blanca o Rosario. Todo esto siempre vía mail porque nadie estaba atendiendo de otra manera en el contexto de Pandemia, también en estos casos nos manifestaron que no querían, que no tenían stock o que no podían garantizar la entrega en un tiempo corto que era lo que necesitábamos”, agregó.

Además agregó que siempre desde el área se dejaron en claro las condiciones que debían cumplir las empresas. “Debían poder cumplir con nosotros y nuestras necesidades para poder contratarlas, en este sentido una de las prioridades que nos exigía la emergencia sanitaria y social era tener la garantía de que nos iban a entregar los productos en los plazos requeridos”.

Vacca contó que mantuvo en ese momento reuniones con el gerente comercial de DIARCO en tres oportunidades para que cotizaran diferentes productos y también con el gerente de La Anónima en una oportunidad y “directamente me manifestó que no tenía el stock necesario que eran ocho mil productos que estábamos contratando”.

Sobre esto agregó “nos dijeron que no podían trabajar con nosotros y a nosotros nos hubiese encantado ir y comprar lo que tenían disponible en la góndola pero cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de lo que es el procedimiento administrativo del estado provincial sabe que eso no se puede realizar de esa manera”.

“Nosotros tenemos que respetar los procedimientos administrativos que la ley 760 de contabilidad nos establece y que nuestros organismos de control también nos solicitan para no incurrir en ningún tipo de faltas”, expresó.

Respecto de cómo es actualmente la situación con los proveedores y la capacidad de proveer de stock necesario al Ministerio, Claudio Vacca remarcó que la normativa del Estado Nacional respecto de los “precios máximos” a la que sin tener obligación el Estado provincial por mandato de la gobernadora adhirió generó que muchos proveedores locales no pudieran garantizar ese precio.

“Se trata de precios de referencia que permitieron que todos estos aumentos desmedidos que se hacían diariamente se mantuvieran con un precio a los que habían declarado al 6 de marzo los comercios. Esto implico que por ahí cueste mucho contratar con los proveedores locales porque no nos podían garantizar ese precio. Por ejemplo tenemos una de las compras donde sobre 16 productos alimenticios hubo tres que no se pudieron comprar y estamos en otro nuevo expediente haciéndolo porque excedían el precio máximo de referencia”.

“Desde el Ministerio siempre priorizamos que existiera un stock disponible para la entrega inmediata porque no podíamos dejar pasar mucho tiempo sin tener productos; en el contexto de emergencia semanalmente estábamos enviando a los municipios una mayor cantidad de productos generados por el aislamiento y aquellas familias que no podían salir a trabajar por la vigencia del aislamiento. No podíamos dejar de comprar y necesitábamos que nos garantizaran la entrega inmediata para cumplir con las demandas que iban surgiendo producto de la Pandemia”.

Además Vacca explicó que siempre se ha cumplido desde la Subsecretaría con el envío de toda la documentación a los diferentes organismos. En el contexto de la pandemia se siguió trabajando in situ. “Desde la subsecretaria de administración estuvimos siempre dispuestos para dar respuestas a todos y todas. Nosotros continuamos cumpliendo las funciones acudiendo a trabajar en el marco de los protocolos vigentes porque teníamos que garantizar el pago de las prestaciones sociales a los distintos titulares de derecho, lo hicimos con todas las precauciones y normas de seguridad necesarias. Nunca se dejo de trabajar desde tesorería, el depósito, la dirección de compras, rendiciones, contaduría y los choferes han estado siempre activos”.

“Todo el equipo de la subsecretaría continuó realizando su trabajo y se cumplió con todo lo requerido por el cuerpo de auditores en cuanto al envío de los instrumentos legales. Se realizó durante todo este tiempo la confección de planillas, todo vía mail porque algunos organismos provinciales no trabajaban in situ sino en forma remota desde sus domicilios. Siempre hubo diálogo con todos los auditores y pusimos a disposición todo lo que requerían e incluso siempre lo manifestamos, somos un Ministerio de puertas abiertas por lo que en caso de que sea necesario podían asistir y constatar todo acto administrativo llevado adelante durante este tiempo”, manifestó Vacca.

En este sentido el subsecretario manifestó que se ha enviado toda la documentación requerida por el organismo de control de manera digital –porque se encuentran trabajando en modalidad home office- cada vez que se solicitó. “Nosotros seguimos trabajando siempre de manera presencial con las mismas estrategias administrativas porque eso lo demandaba la situación”, agregó Belén Torres.

“En este sentido trabajamos con los auditores del tribunal con quien tuvimos dialogo permanente, incluso el pasado 4 de mayo nos visitaron del Tribunal sin previo aviso y pusimos todo a disposición”, agregó Vacca, a la vez que indicó que el miércoles 3 de junio se realizó un requerimiento de parte del Tribunal de Cuentas en relación a un nuevo expediente. “Este pedido fue por mail, no existiendo ninguna denuncia al respecto del mismo y el viernes 5 remitimos toda la documentación mostrando nuestra voluntad siempre ante los pedidos de los diferentes organismos”.