Alicia Kirchner: “No podemos relajarnos”

La gobernadora encabezó una nueva reunión del COE en Casa de Gobierno. Participaron representantes de todos los ministerios y de los poderes legislativo y judicial. Ministros y ministras se refirieron al trabajo realizado desde el 20 de marzo a la fecha. Se abordó la situación epidemiológica y se destacó la tarea realizada por las diferentes áreas en articulación con los municipios y comisiones de fomento. “Les pido que no se relajen, es una tarea de todos y todas cuidarse para cuidarnos”, destacó.

La reunión que se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, inició a las 17 horas y culminó cerca de las 19.30. La misma se enmarca en los diferentes encuentros que se vienen llevando adelante por parte de los tres poderes en el marco de la Pandemia vinculada al COVID-19. Miembros del gabinete realizaron un balance del trabajo realizado desde que se decretó la emergencia sanitaria.

Luego de la intervención de varios de los ministros y ministras, y la puesta en valor del trabajo de la Secretaría de Responsabilidad Social, la gobernadora se refirió al trabajo articulado que impulsa el gobierno provincial y consideró importante dimensionar la tarea que todos y todas llevan adelante cotidianamente desde que comenzó la Pandemia.

En este sentido la mandataria insistió en la importancia de que la comunidad comprenda que “cuidarse es cuidarnos”. Además y en base al balance que hicieron diferentes miembros del Gabinete provincial puso en valor el movimiento permanente que implica trabajar para contener la propagación del virus y cuidar a la comunidad. “Hemos visto hoy solo una parte de todos lo que implica enfrentar la Pandemia, algunos por ahí no lo notan hasta que lo ponernos en su contexto y analizamos en el paso del tiempo”, agregó.

Además consideró fundamental para cada una de las acciones enumeradas por las áreas “el compromiso que tienen todos y todas con la provincia y las familias santacruceñas”.

“Creo que tenemos que reflexionar sobre lo bueno que es esto, hemos trabajado de manera incansable, con errores seguramente y cosas que debemos mejorar, pero estamos frente a un virus desconocido al que hemos ido controlando, con un gran trabajo en el marco de las ansiedades que generan no saber cuándo esto va a terminar”.

Alicia se refirió en este punto a la llegada de santacruceños y santacruceñas que se dio en los últimos días y expresó: “Yo por ejemplo deseaba que en este período de regreso saliera todo lo mejor posible, y se presenta un caso y decimos vuelve todo para atrás. Pero no es así, como dice el ministro Nadalich no es volver para atrás, sino que esto forma parte del proceso y de las cosas que van presentándose en esta pandemia y frente a las cuales debemos estar siempre atentos”.

Al respecto agregó “de hecho las dos situaciones que surgieron en los últimos días fueron detectadas por los controles, ya que en ambos casos se trataba de persona que no presentaban síntomas vinculados al COVID-19”.

También Alicia se refirió a la situación que atraviesan diferentes sectores que aún no han vuelto a la actividad producto de la emergencia sanitaria, expresando que al igual que muchos santacruceños y santacruceñas desea que todos y todas puedan “volver a trabajar, contar con sus ingresos, abran los gimnasios, y se puedan desarrollar las diferentes actividades como corresponde”.

“Deseo como muchos de ustedes que nos reunamos a pensar la nueva etapa, pero esto es momento a momento y no podemos saltar vallas, sino volveremos para atrás y eso es lo que no debe pasar después de todo el esfuerzo que se ha hecho”, remarcó la mandataria.

“Los santacruceños y santacruceñas están haciendo un esfuerzo muy grande, la gran mayoría ha respetado las normas y pedimos responsabilidad a esa minoría que no lo hace porque es la única manera de avanzar: cuidarnos entre todos y todas. Insisto en que la mayoría está haciendo un gran esfuerzo y el equipo con el que trabajo también asumió desde el primer día el compromiso y la responsabilidad que este momento nos exige”, agregó la gobernadora.

Una vez más la gobernadora destacó la tarea que llevan adelante voluntarios y voluntarias que articulan con diferentes áreas como Salud y Desarrollo Social.

“Les pido que no aflojemos, que sigamos trabajando con compromiso, con convicción y responsabilidad. Yo agradezco el equipo con el que cuento para esta etapa y les pido que no aflojen y no se relajen. No podemos relajarnos, el momento requiere de un compromiso de todos y todas, no solo del Estado sino de cada santacruceño y santacruceña”, indicó.

“Tenemos que colectivamente tomar dimensión de todo lo que implica esta pandemia, de todo lo que se mueve en torno de cada decisión, de cada operativo, de cada acción que lleva adelante un Ministerio para cuidar a la comunidad”.

También la mandataria provincial agradeció a los representantes de los diferentes poderes por la tarea que viene realizando y en el caso del Legislativo, por la sanción de la ley de endeudamiento que permite a la provincia avanzar en este sentido. También puso en valor que se siguen haciendo otras cosas que no tienen que ver con la Pandemia sino con garantizar derechos a las familias santacruceñas. “Somos desde el primer día un Estado Presente y Activo”, remarcó.

“Tenemos que seguir trabajando, poniendo lo mejor de nosotros y nosotras, que esa va a ser la mejor vacuna contra la enfermedad. Todos estamos aprendiendo en equipo y de manera articulada como avanzar en este contexto, no nos relajemos”, concluyó.

Además de la gobernadora Alicia Kirchner, se encontraban presentes el Jefe de Gabinete; el Ministro de Seguridad, el Ministro de Economía, la Ministra de la Producción e industria; el Ministro de Trabajo, la Ministra de Desarrollo Social, la titular del Consejo Provincial de Educación, la Ministra Secretaria General de la Gobernación; los secretarios de Estado de Gobierno e Interior y de Salud Colectiva; el Secretario de la Legal y Técnica y la Secretaria de Responsabilidad Social Empresaria. También participaron del encuentro la titular del Tribunal Superior de Justicia, Paula Ludueña y lxs legisladores Rocío García y Daniel Roquel.