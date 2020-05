Vecinos de El Chaltén reclaman por terrenos

Vecinos de El Chalten que hace años vienen pidiendo tierras, afirman que las últimas adjudicaciones que hizo el Consejo Agrario son para emprendimientos turísticos. Cansados por la falta de respuestas pobladores de esa localidad salieron a reclamar soluciones inmediatas. FM Dimensión habló con un grupo de ellos.

Escasez de terrenos fiscales, falta de respuestas a reclamos de años, pocos alquileres y caros, hacinamiento, ausencia de regulación. Es el combo que determina uno de los problemas más graves que enfrenta esta joven localidad.

Vecinos que hace varios años vienen esperando que sus expedientes sean aprobados por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y que les den la posibilidad de comprar un terreno para establecerse.

Dicen que las últimas adjudicaciones fueron para emprendimientos comerciales, mayormente turísticos. En 2017 hicieron un relevamiento que arrojó como resultado una demanda de 115 habitantes establecidos. Ese número subió a 200 luego de la decisión del CAP de habilitar nuevos expedientes. Pero las soluciones no llegan y los efectos de la falta de terrenos para construir sus viviendas impactan en toda la situación habitacional de El Chaltén,

Tras la nota que publicó Ahora Calafate trascendió en el ámbito provincial la manifestación que realizaron unos 50 vecinos de la villa cordillerana. FM DIMENSION dialogó con 5 vecinos que participaron de esa marcha, que ahora se repetirá todas las semanas. Paula Chaparro, Fermín Saltó, Sabrina Picone, Roxana Beroiz y Marcela Huanquinahuel.

Explicaron que “hace años que no hay acciones ni soluciones a esta situación. Hicimos audiencias públicas, mesa de dialogo, relevamiento en terreno. Se entregaron al municipio y el Consejo Agrario propuestas para resolver el problema habitacional del pueblo. Puntos tales como la regulación de alquileres, regulación del crecimiento de plazas comerciales, recuperación de lotes ociosos, ampliar el ejido urbano hacia tierras fiscales que posee la provincia de Santa Cruz”.

Y sobre todos estos tema aún no hay respuestas oficiales y la situación actual, dicen que es límite.

SITUACION LIMITE

“La situación de la Pandemia en El Chalten hizo que empeorara mucho más la situación en lo habitacional. Salimos a la calle y volvimos a levantar las banderas de Terrenos YA”, afirmó Marcela.

Cuentan que con esta pandemia los precios de los alquileres aumentaron en El Chalten y hubo más gente hacinada, ya que al terminarse abruptamente la temporada algunos vecinos debieron buscar otro lugar para alquilar por la imposibilidad de seguir pagando lo que les pedían. Y hoy hay monoambientes y viviendas pequeñas se están compartiendo por más de una familia.

Roxana Beroiz explica que “las condiciones de habitabilidad en El Chalten se vuelven bastante estresantes y complejas. Hay incertidumbre por qué hay gente que no tiene contrato y constantemente cambian las condiciones. “Los valores de los alquileres no se pueden pagar: $25000 un alquiler es insostenible y cuando uno se quiere mover hacia otro lugar no encuentra disponibilidad”.

TERRENOS YA. ¿QUÉ HAY DISPONIBLE?

El destino que se le da a la tierra fiscal es otro de los cuestionamientos que hace este grupo de vecinos. “No puede ser que el 70% de la tierra de El Chalten esté en manos de personas que tienen emprendimientos turísticos, en vez de los pobladores. No se piensa en las personas que somos del lugar y qué hacemos al lugar”.

Roxana pone como ejemplo: “yo voy a mudarme por cuarta vez en 7 años y no sé a dónde voy a ir. Esa incertidumbre es estresante e insostenible ¿Qué posibilidades tenemos los que hacemos el pueblo?” pregunta.

Afirman que “hay un montón de tierras fiscales que están disponibles”, más allá de los 15 lotes que dicen que hay libres. Recordaron que ya pidieron que se desafecten terrenos otorgados a instituciones que no cumplieron con la construcción comprometida (Banco Santa Cruz, Gendarmería, Consejo Agrario, por ejemplo). Como tampoco se desafectaron terrenos a privados que no han cumplido con los plazos obligatorios para construir.

En otro tramo de la entrevista con FM DIMENSION los vecinos afirman que aún están pendientes decisiones para encarar una nueva urbanización que permita dar respuesta a la demanda de lotes.

En tal sentido recordaron que en el 2005 la UNPA realizó un estudio para ver la posibilidad de ampliar el Ejido urbano o hacer una nueva urbanización. Se determinó que los parajes La Florida y Bahía Túnel eran en los sitios indicados. En la Florida se calculaba un loteo para unas 1600 personas y en Bahía túnel hay 30 hectáreas disponibles.

Un relevamiento hecho por Vecinos Unidos en 2017 determinó que había una demanda de 115 personas que estaban solicitando terrenos. “Suponemos que ese número haya ascendido a unas 200 personas aproximadamente. Todos estamos viviendo en el pueblo”, dijo Roxana.

ORDENANZA DE ALQUILERES, YA

Por eso, además de “Terrenos YA” otra de las consignas que se pudo leer en los carteles de la manifestación es “Ordenanza de Alquileres Ya”, otro de los reclamos del colecto “Vecinos Unidos”.

Explican para los propietarios de viviendas es mucho más rentable alquilar a los turistas durante la temporada que a los vecinos del pueblo. Aclaran que lo que se busca no es regular en los precios (algo que es inviable legalmente), sino en el destino comercial que se le da a la propiedad, desalentando el alquiler temporario a turistas, regulando la oferta de camas de alojamiento a visitantes, otorgando incentivos impositivos a quienes alquilen a pobladores, etc.

También cuestionan que “hace 6 años que el municipio fue creado y todavía no tiene el manejo de la tierra fiscal. Eso es una intención política”, dijo una de las vecinas, apuntando al Consejo Agrario Provincial, al decir que hay un manejo oscuro de los expedientes para otorgar terrenos en forma desigual y para emprendimientos turísticos olvidando a los pobladores.

“El CAP tiene que tomar una decisión de responder a esta realidad que tiene el pueblo. Y el pueblo somos nosotros. Nosotros también somos El Chaltén”, afirmaron.

LA MARCHA DE LA BRONCA

Descreyendo de las nuevas promesas del gobierno, de llegar a una solución para el próximo semestre. “No hay nada escrito y no se nos informa nada. No sabemos lo que está pasando. Ya nos viene diciendo que se va a resolver, y nunca pasa nada”, afirmaron.

Por ello decidieron que todas las semanas van a salir a hacer público su reclamo. Ya fijaron para el próximo miércoles un nuevo encuentro que será una olla popular frente a la delegación local del Consejo Agrario Provincial. “Decidimos no quedarnos más adentro de casa queremos visibilizar la situación”, afirman.

Fuente: Ahora Calafate