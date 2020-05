La situación de Pico Truncado será tratada por diputados

Así lo definieron los legisladores y legisladoras durante la cuarta sesión ordinaria. “Yo creo que los proyectos que se plantearon hoy deben ser tratados en forma conjunta entre los dos bloques para que con toda la información posible se pueda establecer lo que ocurrió en Pico Truncado”, indicó el Diputado Miguel Farías durante su alocución en el recinto.

Presidida por el Vicegobernador Eugenio Quiroga se desarrolló la cuarta sesión ordinaria del presente periodo legislativo. En el turno de homenajes, el diputado Eloy Echazú destacó el 73 aniversario de la creación del Partido Justicialista conmemorada el pasado 23 de mayo y el 38 aniversario del fallecimiento del único soldado santacruceño fallecido durante la guerra de Malvinas, José Honorio Ortega. Luego, el Diputado Jorge Arabel hizo un sentido homenaje a la vecina Oliva “Quina” Gutiérrez vecina pionera de El Calafate, quien festeja su cumpleaños número 100 el día de hoy.

Posteriormente, trataron la Nota Gob N° 12/18 y remitieron a ese Poder el legajo del Señor Juan Carlos MORALES enviado a esta Legislatura mediante Nota GOB. Nº 012/2018.

Continuando con el temario, los diputados y diputadas sancionaron con modificaciones el proyecto 107/20 del Diputado José Garrido por el que solicitan a las autoridades del ente Nacional de Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que contemplen la posibilidad de instalar sucursales en las localidades de Perito Moreno, Gobernador Gregores, 28 de Noviembre y El Chaltén con suma urgencia.

Además, sancionaron el proyecto de resolución 110/20 de la Diputada Liliana Toro por el que declararon de interés Provincial el 60° aniversario del inicio de clases de la Escuela Industrial Nº 1 “Gral. Enrique Mosconi” emplazada en la ciudad de Caleta Olivia, a celebrarse el 2 de Junio del corriente año.

Pico Truncado

Luego, los diputados y diputadas enviaron a comisiones distintas iniciativas relacionadas con la situación de Pico Truncado y luego hizo uso de la palabra el Diputado Miguel Farías de esa localidad quien explicó que “acá no hay circo, esto es un tema serio porque no surgió de un día para otro, sino que viene de un tiempo atrás” al tiempo que agregó “yo creo que los proyectos que se plantearon hoy deben ser tratados en forma conjunta entre los dos B loques para que con toda la información posible se pueda establecer lo que ocurrió en Pico Truncado”.

Más adelante señaló que “la manera de resolver estas situaciones no es con violencia y coincidimos en que todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo y un ingreso que le permita realizar su proyección familiar o personal; pero también debo decir que de estas 208 personas hay 44 que han sido cargos políticos en la anterior gestión y el resto se han desempeñado en una cooperativa que prestaba servicios al municipio hasta diciembre de 2019”.

Durante el uso de la palabra el legislador añadió que en “Pico Truncado existe la ordenanza 245/88 que establece puntualmente que los cargos políticos se van cuando finaliza la gestión; es decir que una gestión que llega al gobierno municipal designa su planta política, sus niveles de conducción y esos niveles también debe irse cuando la gestión finaliza” y agregó “aquí lo que ocurrió es que el anterior intendente Omar Fernández antes de finalizar su gestión incorporó a estas 208 personas a la planta permanente del municipio pasando por encima de las ordenanzas en vigencia, del convenio colectivo de trabajo, de las facultades que determina la ley 55 (art. 61 inc b) donde se determina la competencia del intendente en materia de ingreso de sanciones disciplinarias y cesantía de empleados municipales”.

Para finalizar Farías manifestó que “hoy el intendente es Osvaldo Maimo pero podría haber sido otra persona que igual tendría que lidiar con esta situación que hoy es imposible de resolver por vía administrativa porque est á judicializada, por eso para expresarnos como Cuerpo tenemos que tener toda la información, tomemos esta situación con seriedad para poder tener una postura definida”.