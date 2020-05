El Intendente presentó nuevos camiones recolectores

Los camiones recolectores pasan a integrarse a la flota de unidades del servicio de recolección de residuos del municipio. En el acto de presentación acompañaron al Intendente Grasso, el Ministro de Gobierno Leandro Zuliani, los Concejales Paola Costa, Emilio Maldonado, Leonardo Fuhr y Wilson Flores, además de la presencia de los Secretarios de Gobierno, Celina Mansilla; de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo; Secretario de Obras Públicas, Lucas Otín; Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho; Jorge Cabezas responsable de la Secretaría Legal y Tecnica, entre otros. Acompaño el Secretario General del Gremio de los trabajadores municipales SOEM, Pedro Mansilla.

También estuvieron presentes los trabajadores del área de recolección y de limpieza urbana de la comuna. Las nuevas unidades incorporadas al servicio de recolección son dos camiones Ford Cargo 1723 con recolector compactador de carga trasera marca Cor- vial con una capacidad de 21 metros cúbicos y un camión mediano Iveco Daily con una capacidad aproximada de 4 metros cúbicos.

El Intendente Grasso valoró la apuesta en equipamiento que hace el municipio.

Minutos antes de la presentación oficial de las unidades el Intendente Pablo Grasso resalto la importancia de poder volver a equipar y ordenar el defasaje económico que había en el municipio a lo que agregó “los últimos camiones recolectores que se habían comprado fueron durante nuestra gestión allá por 2015 y ahora volvemos a equipar, han sido fundamentales las gestiones con el Ministro de Gobierno, el Diputado Nacional Máximo Kirchner, donde realizamos reuniones para ver la manera de poder volver a equipar al municipio, recibimos un ATN y la mitad de ello lo destinamos para este equipamiento y el restante para otras compras de equipo, nos agarró la pandemia y una situación económica muy complicada donde es necesario trabajar muy arduamente, y por ello creemos que es necesario brindarle al trabajador las herramientas que necesite para hacer su trabajo”.

Asimismo el Intendente Grasso agradeció la colaboración dispensada durante la pandemia por personal de recolección y de talleres, en la tarea de reparación y mantenimiento de las unidades, las cuales con la nueva incorporación se llegan a diez camiones prestando el servicio “la idea es continuar reequipando al municipio, esto es un primer paso, de muchas necesidades que tenemos en materia de equipamiento a distintas áreas del municipio, hemos pedido los fondos unirse al gobierno provincial, donde el esfuerzo que hace el trabajador municipal entusiasma a que se gestione”.

Finalmente y en un mensaje a los vecinos de Río Gallegos Grasso indicó “le queremos decir al vecino de la ciudad que esta parte del esfuerzo que a diario hace, que las complicaciones económicas son para todos y que no hay que dejar pasar oportunidades hemos venido a trabajar y a transformar a Río Gallegos en una verdadera capital de provincia, donde estamos en una situación complicada con la pandemia pero entre todos vamos a salir adelante, y reconocer a los trabajadores municipales que a veces son apuntados por el dedo por distintas circunstancias y cuando la gestión avanza y cuando el acompañamiento es mutuo la ciudad avanza y crece”.

Fernanda será la primera mujer en conducir un camión de la flota municipal

Minutos después de la presentación de las nuevas unidades Fernanda Morales, trabajadora del área de limpieza urbana desde hace ocho años, será la primera mujer a cargo de un camión recolector para dicha área. “es muy lindo poder estar a cargo de este camión es muy importante que nos sigan reconociendo y dando igualdad en las áreas de trabajo, en lo particular es la primera vez que estoy a cargo de un camión, mis compañeros me han recibido bien y me respetan en mi tarea. Puntualizó la empleada municipal.

Acompañamiento del gobierno provincial

También presente en el acto de presentación del nuevo equipamiento para el municipio, el Ministro de Gobierno Leandro Zuliani indicó “cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019 comenzamos a trabajar con los 15 intendentes y las cinco comisiones de fomento, y este equipamiento que adquiere el municipio de Río Gallegos es una gestión ante el Diputado Nacional Máximo Kirchner a quien se le pidió articular un ATN que junto al acompañamiento de la Gobernadora Alicia Kirchner, hizo que se pueda concretar que estos tres camiones recolectores comiencen a prestar servicio en una ciudad que los necesita”.

Además Zuliani destacó la permanente articulación con el Municipio de Río Gallegos en distintos temas entre ellas tareas de control sanitario por la pandemia del COVID 19, el Plan Argentina Hace de obras de infraestructura para la ciudad que está por iniciarse su ejecución.