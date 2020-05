Nueva York retoma la actividad económica gradualmente

El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia de la Covid-19 con 27.641 muertes, coordinará con los estados de Connecticut, Nueva Jersey y Delaware para reabrir a la vez sus playas el próximo 22 de mayo, mientras que el número de muertes por la pandemia se ha reducido hasta las 132 durante el jueves frente a los 157 del miércoles.

Durante su comparecencia diaria, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, detalló este viernes que las hospitalizaciones se han vuelto a reducir aunque en los últimos días se ha producido un ligero repunte en los contagios, que el 10 de mayo llegaron a su cifra más baja -400 infecciones- pero que en los últimos tres días han experimentado un ascenso hasta alcanzar los 431 de hoy.

«Estamos casi en el mismo punto que cuando comenzamos, las cifras son similares a las del 20 de marzo», dijo Cuomo, quien manifestó que los nuevos casos se estaban produciendo en los domicilios por lo complejo que resulta aislarse correctamente en una casa, que es a su juicio el lugar «más difícil para controlar la infección».

Los comercios minoristas y el sector de la construcción del estado de Nueva York retomaron hoy la actividad suspendida por la pandemia de coronavirus, después de que Cuomo emitiera un decreto para retomar gradualmente y con medidas de prevención la actividad económica.

En la ciudad de Nueva York, sin embargo, Cuomo extendió la cuarentena hasta el 28 de mayo dado que no cumple con los criterios del estado para retomar la actividad, informó hoy el diario The New York Times.

Según el decreto emitido anoche por Cuomo, cinco regiones del estado que no cumplen con requisitos clave como la disminución de los casos diarios, el aumento de testeos, disponibilidad de camas en los hospitales y capacidad de rastreo de casos, permanecerán confinados al menos hasta fin de mes.

Las regiones restantes, que incluyen los suburbios de la ciudad de Nueva York y el área de Buffalo, podrán reabrir «en el momento en que cumplan con los criterios de referencia».

La administración Cuomo dividió el estado en 10 regiones de las cuales cinco que cumplen con los requisitos fueron autorizadas a retomar la actividad.

Los comercios minoristas abrieron sus puertas pero solo para retiro por el local o envíos.

Los trabajadores de la construcción, por su parte, retomarán sus tareas desde el lunes y deberán incorporar nuevos hábitos a su trabajo, como la distancia social y el uso de tapa boca y lavado de manos.

Casi 1,5 millones de personas se han infectado con el nuevo coronavirus en Estados Unidos, de las cuales, 85.974 han muerto, 27.641 de ellas en el estado de Nueva York.

El estado de Florida, en tanto, que este viernes sumó casi 1.000 nuevos casos hasta alcanzar los 44.138 confirmados y las 1.917 muertes por la enfermedad, ampliará a partir del lunes próximo la primera de las tres fases de reapertura, con gimnasios y más aforo en los comercios, anunció hoy el gobernador Ron DeSantis.

Con 21,48 millones de habitantes y una economía basada principalmente en el turismo, un sector paralizado por la enfermedad, Florida sumó 928 nuevos casos y 42 muertes en las últimas 24 horas, según el Departamento de Salud.

El anuncio del gobernador se dirige a 65 de los 67 condados, con la exclusión de Miami-Dade y Broward, los dos más afectados por la pandemia.

En una rueda de prensa hoy en la Clínica del Hospital Ascension St. Vincent’s Riverside, de Jacksonville, unos 550 kilómetros al norte de Miami, DeSantis dijo que los gimnasios y los centros de cuidado físico pueden reanudar las operaciones el lunes siempre que se sigan las pautas marcadas por los federales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Estas pautas exigen mantener una distancia de seguridad entre las personas de seis pies o 1,82 metros.

Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 1.442.924 casos confirmados y la de 87.493 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance incluye 26.396 contagios 1.680 muertes en las últimas 24 horas.