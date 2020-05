Así fueron los trabajos desinfección en escuelas

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, informó la recorrida por las instalaciones de la Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 1 “Hernando de Magallanes”, en el marco de las tareas de sanitización y desinfección de establecimientos escolares de la provincia.

La presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez, recorrió el edificio de la EPP Nº 1 acompañada por la directora Norma Reynoso y el propietario de Macro Servicios, Guillermo Polke. La empresa Macro Servicios es la encargada de realizar el servicio de limpieza en los establecimientos escolares de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Al respecto, Guillermo Polke, mencionó que han decidido trabajar con el ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, a modo de colaboración en el marco de la responsabilidad social empresaria, para hacer el trabajo de sanitización y desinfección en todas las escuelas, en las que prestan sus servicios, tanto de Río Gallegos como de las localidades de El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre.

“Este es un servicio integral que implica la sanitización con productos de primeras marcas aprobados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), para realizar este tipo de trabajo”, indicó Polke.

Asimismo, explicó que una vez que actúa el producto en la zona aplicada de dicho establecimiento, se procede a llevar adelante la limpieza general de toda la institución.

Por su parte, agregó que más allá del protocolo por el coronavirus el trabajo tiene que ver con un servicio integral relacionado con desinfección que actúa sobre virus, hongos y bacterias. Se trabaja también este mismo servicio en supermercados, donde hay concurrencia masiva de personas.

“La empresa empezó a trabajar esta metodología en las escuelas a modo de colaboración, ya que están comenzando a concurrir directivos y personal de los establecimientos”, expresó y señaló que esta tarea no evita la limpieza cotidiana.

Por último, el propietario de Macro Servicios aclaró que “esto no quiere decir, que porque se hace este tipo de trabajo no vamos a seguir, o no hay que insistir en que la gente que ingresa se lave las manos, y use el alcohol en gel”.

“Recomendamos por su parte el uso de alfombras sanitizantes, ya que no se pueden sacar el calzado, para que las suelas se limpien con este tipo de alfombras”, puntualizó.