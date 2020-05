Destacan la labor de enfermeros frente a la pandemia

Dirigentes de distintos sectores políticos destacaron hoy la labor de los trabajadores de la salud ante la pandemia del coronavirus, en el marco de la conmemoración por el Día internacional de la Enfermería.

A la lista de políticos que reconocieron la labor de los enfermeros y enfermeras, se sumaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Ginés González García (Salud); los gobernadores Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes); y los diputados nacionales Sergio Massa (Frente de Todos), Mario Negri (Juntos por el Cambio) y Nicolás del Caño (FIT), entre otros.

“Agradecemos el esfuerzo que realizan en este momento tan difícil y valoramos el profesionalismo con el que cuidan a la población ¡Feliz día a las enfermeras y los enfermeros!”, destacó Cafiero en su cuenta de Twitter.

A su turno, Eduardo ‘Wado’ de Pedro escribió: “Quiero saludar y agradecer a las enfermeras y enfermeros de nuestro país por su compromiso y profesionalismo de todos los días y en especial en este momento de pandemia. A todas y todos, feliz día!”.

También el ministro de Salud, Ginés González García, deseó: “Feliz día a las enfermeras y enfermeros. Para reivindicar el esfuerzo y dedicación en el trabajo diario, desde el Ministerio de Salud de la Nación creamos la Dirección de Enfermería por primera vez en la historia”.

Bajo el hastag #DíadelaEnfermería, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó: “Agradecemos a las enfermeras y los enfermeros que a diario ponen todo su empeño, compromiso y profesionalismo para cuidar a toda la población”.

En tanto, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, publicó: “Esa vocación es la que quiero resaltar hoy en las miles de enfermeras y enfermeros que trabajan cuidándonos en este momento”.

Otro de los que se sumó a las salutaciones fue el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien señaló: “Quiero felicitar a todas las enfermeras y enfermeros por la enorme lucha que llevan adelante todos los días, en especial durante esta pandemia”.

Por su parte, la titular de Anses, Fernanda Raverta, manifestó: “Nuestras enfermeras y enfermeros trabajan incansablemente para cuidarnos todos los días. En el día de la Enfermería quiero agradecerles su enorme compromiso en este momento”.

En tanto, el gobernador tucumano y ex ministro de Salud, Juan Manzur, afirmó: “Ante la pandemia que desafía al mundo entero, queremos saludarlas a todas y muy especialmente a esas tucumanas heroicas que, con gran vocación, aportan sus capacidades a diario en el combate contra el COVID-19. Gracias de corazón. También queremos saludar a todos los hombres que han abrazado esta noble profesión y que día a día alivian las dolencias de pacientes en todo el mundo”.

También los mandatarios de Corrientes, Gustavo Valdés; de La Rioja, Ricardo Quintela y de Río Negro, Arabela Carreras sumaron sus felicitaciones.

Por su parte, Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, ex ministra de Salud y ex titular del Pami, afirmó: “Los enfermeros y enfermeras son nuestros héroes, sobre todo en este momento donde están en la primera línea cuidándonos, a todos ellos gracias, por su dedicación y profesionalismo. He presentado un proyecto que considera la formación de la enfermería como un recurso prioritario”.

A su turno, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño escribió: «Un abrazo a quienes día a día ponen todo para sostener la salud pública. Hoy más que nunca sus vidas valen más que las ganancias de los especuladores».