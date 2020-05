Continúa la entrega de módulos alimentarios en la provincia

El Gobierno de Santa Cruz a través del Ministerio de Desarrollo Social concreta esta línea de acción a los efectos de garantizar la cobertura alimentaria de los santacruceños y santacruceñas que viven en las distintas localidades. Para tal fin, se trabaja de manera articulada con los municipios.

Esta tarde autoridades de la Cartera Social Provincial, recorrieron el depósito a fin de verificar la adquisición que se hizo para dichos módulos.

En relación al procedimiento que se efectúa para la entrega de los módulos alimentarios, la subsecretaria de Desarrollo y Economía Social, Agostina Mora señaló: “Esta es la tercera tanda que estamos realizando de entrega de módulos alimentarios. Estamos llegando a la totalidad de la provincia”, remarcó. En ese sentido, agregó que en función a distintas líneas de acción, se concretan estas entregas específicas que alcanzaron los diez mil módulos alimentarios.

“Es importante tener en cuenta que en un contexto de pandemia y de aislamiento social, preventivo y obligatorio, nosotros tenemos que reforzar nuestras líneas de acción en materia de alimentos y por eso también en función de la necesidad del estado de garantizar el derecho a la alimentación, se debe poder garantizar líneas de acción que sean eficientes e inmediatas”, recalcó. Asimismo, Mora expuso al hablar al derecho de la alimentación se debe tratar de dar respuestas lo más rápido que se pueda.

“En ese marco y sentido, garantizamos optimizar los recursos del estado para alcanzar la mayor cantidad de familias de la provincia de Santa Cruz”, enfatizó.

En relación a la labor especifica que se efectúa a partir de un contexto de pandemia de COVID – 19, indicó que se está trabajando con mayor articulación con las áreas sociales de los municipios de la provincia. “La idea es reforzar la comunicación y estar en contante y permanente vinculación como para poder alcanzar todas las necesidades que se tengan que cubrir. Por lo tanto, tratamos de garantizar cada quince días un esquema de entrega de módulos alimentarios a partir de distintas partidas que se fueron reasignando fondos destinados a la cobertura alimentaria por un lado, pero también la adquisición de insumos de limpieza”, explicó.

Por su parte, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Cartera Social de la provincia, Claudio Vacca, expresó que es un desafío para el área a su cargo poder complementar las otras áreas y dar la celeridad que estas acciones necesitan. “A través del Decreto Provincial Nº 273 que emitió la Gobernadora el 13 de marzo, se nos facultó para hacer una serie de actos administrativos que le daban esa celeridad necesaria. No es fácil porque muchos proveedores no tienen el stock necesario hoy en el marco de la pandemia y la urgencia que estamos teniendo”, detalló.

En ese contexto, Vacca puntualizó que hoy se hizo la entrega de ocho mil módulos alimentarios. “Se invitó a más de doce firmas de la provincia y fuera de la misma. Se interactúo con otros Ministerios de Desarrollo Social del país. En cuanto a los costos, se intentó trabajar siempre teniendo en cuenta los precios máximos, establecidos por el Gobierno Nacional el día 7 de abril y publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo cual nos llevó incluso, quince o dieciséis productos que estábamos tratando de adquirir, a dejar a tres de ellos fuera de esta compra por exceder los precios máximos establecidos por el Gobierno Nacional a partir de esa fecha”, expuso.

“Se trata de optimizar los recursos, hoy que tenemos un Gobierno Nacional presente, el cual trabaja con el Gobierno de la Provincia a través de las gestiones realizadas por la Gobernadora Alicia Kirchner. Nos enviaron los fondos para poder hacer las compras de alimentos y que nadie en Santa Cruz se quede sin su alimento en el marco de esta pandemia”, subrayó.

Procedimiento para la adquisición de Alimentos

Desde el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, dio a conocer detalles acerca del procedimiento para la adquisición de alimentos en marco de la pandemia de COVID – 19, se realiza a través de contrataciones directas, invitándose a la mayor cantidad de oferentes posibles. “Algunos no pudieron presupuestar por no disponer del stock inmediato, otros porque no pudieron respetar los precios máximos establecidos a nivel nacional o no aceptaban la modalidad de pago. Hubo más de doce ofertas, se mandaron mails dada la complejidad de trabajo que se tiene en esta época”, aseguraron.

Es importante destacar que esta no es la única línea de acción línea de acción que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo. Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo y Economía Social, Agostina Mora, puntualizó: “La adquisición directa solo se concreta en una de las líneas. Asimismo, tenemos la adquisición a través de licitaciones públicas para garantizar la provisión de leche en las instituciones educativas, sabiendo que tenemos que flexibilizar esas cuestiones por como está planteado el aislamiento social. La mayoría de las adquisiciones se realizan por licitación pública y su procedimiento correspondiente”.