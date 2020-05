La UNPA inició de forma virtual taller de lengua de señas

Cerca de 50 alumnos de Tercer Ciclo participaron hoy de la primera experiencia semi- presencial en el marco del proyecto que impulsan la Universidad y el Grupo de Capacitadores Tuwun Ñi Zungun. Se abren nuevas perspectivas para cubrir la demanda de capacitación en LSA de la provincia.

Con la participación de cerca de 50 alumnos que se conectaron a través del entorno UNPAbimodal, se inició hoy el Taller de Lengua de Señas Argentina- Nivel 3, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y el grupo de capacitadores Tuwun Ñi Zungun, que por primera vez se implementa desde la virtualidad a raíz de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Se trata en realidad de una propuesta semi- presencial en la que se mantendrá la mediación tecnológica hasta tanto la situación sanitaria permita retornar a los tradicionales encuentros de los sábados en Río Gallegos. No obstante, la nueva modalidad abre nuevas perspectivas para la demanda de capacitación en LSA que se registra en toda la provincia.

El inicio del Tercer Ciclo bajo modalidad virtual fue posible luego de un análisis realizado por los referentes del Grupo de Capacitadores y de la UNPA, dado que se trata de alumnos que ya transitaron dos niveles en el marco de este proyecto que apunta a formar recursos humanos capaces de difundir la Lengua de Señas para facilitar la comunicación entre sordos y oyentes, promover la atención de la comunidad sorda en todos los ámbitos de la comunidad e informar sobre las características propias de este colectivo.

Miriam Innocenzi, responsable del Grupo de Capacitadores Tuwun Ñi Zungún, explicó que “la inquietud de los alumnos fue la que nos llevó a pensar cosas que nunca se han hecho en el país y hemos visualizado que el tercer nivel está en condiciones, porque tiene mucho tiempo de práctica y contenidos aprendidos para poder recibir la capacitación de esta manera, no así el Nivel 1 y 2”.

“En general esta capacitación tiene la modalidad presencial, porque es muy distinto a otro idioma. La lengua de señas es esencialmente visual y quinésica, no es traducida, no es escrita y es no es fonada”, detalló Innocenzi, quien destacó que “el aula virtual de la UNPA tiene muchas herramientas que son muy claras”.

A raíz de la gran cantidad de consultas recibidas y dado que estaba previsto relanzar el Nivel 1 en este periodo académico, Innocenzi sostuvo que “si la cuarentena se levanta en julio o agosto podremos hacer la apertura del primer ciclo” y no descartó otras opciones.

“Esto nos pone en otro nivel a pensar que tal vez se pueda hacer algo intermedio. Si bien para los primeros niveles un virtual no se puede, pero si un semi- presencial. Esto es una posibilidad, un proyecto que tenemos, porque no se puede viajar todas las semanas a San Julián o no es viable que un alumno venga de Caleta Olivia todos los sábados, pero si se puede viajar dos veces al mes y contar con el aula virtual conociendo todos los recursos que tiene. Esto también es un antes y un después y para nosotros”, expresó.

En la Universidad el Proyecto de Capacitación en Lengua de Señas Argentinas es impulsado desde 2016 por la Secretaría de Planeamiento, a través del Sistema de Información y Bibliotecas (SIUNPA).