El Paso de Integración Austral continuará cerrado

“No hay cambios en el Paso de Integración Austral”

Así lo afirmó el Delegado de Migraciones, Gonzalo Chute. Fue al término de una reunión en la Casa de Gobierno con la gobernadora Alicia Kirchner y autoridades provinciales. Luego de que en el sur de Chile informaran sobre la flexibilización de la cuarentena, el funcionario nacional explicó que eso no genera cambios en Santa Cruz.

“Actualmente no pueden ingresar los argentinos que estén en Chile o los extranjeros radicados en Argentina, está cerrado el Paso Integración Austral para ellos”, lo confirmó Gonzalo Chute desde Casa de Gobierno tras la reunión con la gobernadora y ministros de la provincia.

“En Santa Cruz seguimos igual que hasta ahora. Para evitar confusión en la comunidad y priorizando la salud de los santacruceños y santacruceñas, hemos conversado con la gobernadora y los ministros de Salud y Ambiente, Seguridad y Gobierno, como también con el jefe de Gabinete sobre la medida que impulsa Chile y que no implica que el Paso de Integración Austral cambie en nada cómo viene trabajando”, expresó Chute.

“En cuanto al levantamiento de la cuarentena estricta que se implementa en el sur de Chile, queremos aclarar que el Paso de Integración Austral sigue exactamente en las mismas condiciones que el último mes. Esto quiere decir que no hay una repatriación vía el Paso, no hay nada planificado en este sentido. Por lo tanto los argentinos que estén en Chile o los extranjeros con residencia permanente en Argentina que estén en Chile no van a poder ingresar al país por Integración Austral”, aclaró el Delegado de Migraciones.

Como desde el inicio de la Pandemia, desde la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Santa Cruz, destacaron la labor conjunta que concreta dicha área con el Gobierno de Santa Cruz a pedido de la Gobernadora, Alicia Kirchner. “Esto es permanente, estamos en contacto y monitoreando de manera articulada todo el trabajo”, agregó.

En este sentido explicó que todo sigue igual. “Solo pueden ingresar y salir los transportes de carga, los tránsitos internos Argentina-Argentina –las personas que vienen de Tierra del Fuego hasta el Continente- y los tránsitos Chile – Chile, o sea quienes viven en el sur de Chile y tienen domicilio en el norte chileno pueden circular siempre que su único objetivo sea llegar a otro punto fronterizo para ir a destino. Desde ya son todos verificados por personal de Protección Civil de la provincia, quienes se están encargando de tomar la temperatura».

Además el funcionario recordó que todos los demás pasos fronterizos de la provincia siguen cerrados. “En Santa Cruz actualmente sólo está funcionando el Paso de Integración Austral con las especificaciones que ya dimos. Los pasos de Río Turbio que son Dorotea, Río Don Guillermo, Laurita Casas Viejas y Río Jeinimeni en Los Antiguos, siguen cerrados”, recalc