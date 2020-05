Provincia fortalece la articulación en Zona Norte

El gobierno de la provincia a través de la visita de la Subsecretaria de Coordinación de Hospitales del Ministerio de Salud y Ambiente y funcionarios de la Subsecretaria de Función Pública recorrió la zona norte con el objetivo de realizar una auditoría general de readaptación y reasignación de roles en el marco de la emergencia sanitaria.

Según informaron las autoridades sanitarias se trabajó en las diferentes líneas de seguimiento del recurso humano y capacidad de respuesta de las instituciones, como también las modificaciones edilicias como de la asignación de roles de los trabajadores en respuesta a la pandemia de coronavirus.

En Pico Truncado se realizó una secuencia de simulacro, donde realizaron junto a distintos actores del hospital las combinaciones oportunas para dividirlo en área roja y verde de manera de optimizar algunas áreas. También se trabajó sobre los cronogramas de asistencia en un hospital rojo y verde.

En cuanto a la contratación de nuevos profesionales de enfermería y médicos se definió qué tipo de vinculaciones y trabajo van a realizar, dando respuesta a las necesidades de Koluel Kaike. “Durante la visita se barajó la posibilidad de tener un hospital adecuado al contexto actual de pandemia. Contamos con la presencia de Adolfo Mansilla, integrante del Concejo Deliberante de Pico Truncado donde surgió como idea la optimización de un edificio que funcionaba como hospital o centro de día para adultos mayores, proponiendo un albergue de atención continua no sea sólo por COVID-19 sino de asistencia continua por esta época invernal con pernocte de adultos mayores o personas en vulnerabilidad que estén en situación de calle” explicó la Doctora Laura Beveraggi.

Continuando con el recorrido se visitó el puesto Sanitario de Koluel Kaike. En el lugar se trabajó en la propuesta de ser un espacio de soporte que pudiera asistir a toda persona o contingente que esté viajando por el corredor seguro.

Para ello se trabajó en el diseño de un área roja y un área verde, optimizando espacios para la atención. Debido a que la presencia médica y de enfermería es continua, se trabajó en una capacitación dinámica del servicio para comprender el uso de los elementos de protección personal (EPP) adecuaron la cartelería con recomendaciones de prevención de coronavirus, tanto de índole social como del equipo de salud.

A posterior, en la localidad de Las Heras, los funcionarios participaron de la reunión de trabajo donde trataron la agenda del día, realizando los mismos procesos de simulacro, checklist, revisión de la capacitación, respuesta de algunas preguntas, diseñando distintos escenarios, proyectaron las diferentes respuestas. Asimismo se hizo una reevaluación de la flota de vehículos y de los equipos de comunicación, registrando y actualizando las condiciones y prestaciones de los móviles.

Además, se realizaron la distribución de móviles destinados a COVID y también de los equipos de comunicación prontos a instalar ya que se requiere de una estrategia zonal para asegurar la comunicación en todas las interfaces de una derivación o de una red de respuesta.

Posteriormente en Perito Moreno y se planteó realizar la auditoria en dos etapas: ya que la construcción y readecuación del hospital tuvo mucho trabajo y tuvo mucha simbología. El hospital se dividió en dos: el área roja y el área azul. Se realizo un recorrido de un espacio que podría ser destinado a hospitales de campaña como también un espacio nuevo cedido, por una obra social, donde se trasladaron los consultorios hospitalarios de atención del niño sano, pediatría, control maternal, ginecobstétrico.

Esa nueva distribución y forma de trabajar permitió que toda el área de consultorios sea destinada a habitaciones y un área de enfermería. El trabajo grupal del personal de salud de Perito Moreno, la disposición y compromiso es loable destacar ya que se abordaron muchas modificaciones edilicias para adaptarse a esta nueva forma de trabajo, en la nueva forma de edificio.

También se realizó el checklist de actividades, la definición en plano de un simulacro, la revisión de flota vehicular y del área de comunicaciones, repaso de algunos nuevos conceptos básicos como caso sospechoso, área de transmisión, aérea circulación, ¿qué es un conglomerado?, ¿qué es contingencia? Asimismo se trabajó en la línea administrativa disponible COVID la cual permite la adquisición de algunos insumos y algunos medicamentos u otras prestaciones.

En Los Antiguos se recorrió la obra de la ampliación en la que se está optimizando el shockroom adaptado con algunos nuevos dispositivos. De igual manera se trabajó con simulacro, checklist de actividades y de propuestas, revisión de la flota vehicular y del equipamiento de comunicaciones. También tuvieron la oportunidad de participar en la reunión del COEM local con distintos representantes sociales.

Asimismo destacó que “es muy interesante el trabajo que realizan con el área de frontera, la integración sociocultural y sobretodo sociosanitaria con chile y la ciudad de Coyhaique, chile chico; que miran hacia la Argentina como una posibilidad de respuesta inmediata en cuanto a salud y miran ese tramo de Río y de puente como un brazo tendido y no como un obstáculo, por lo cual se trabajó sobre las márgenes del río para que la gente no cruce o no se desespere cruzarlo a pie porque no deja de ser peligroso” comento la subsecretaria Beveraggi, “hay un trabajo de mucha conciencia social y de hermandad de frontera que no se vive en otros lugares”