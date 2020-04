Recorren penitenciarias de Zona Norte

En el marco de la situación epidemiológica del COVID-19, el Secretario de Estado de Seguridad, Gustavo González Díaz, acompañado por el Subsecretario de Formación, Capacitación y Análisis de la Información Criminal, Pablo Canobra y el Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario, Víctor Horacio Ramos iniciaron un recorrido por las dependencias penitenciarias y Alcaidías de Zona Norte.

Ante ello el Secretario de Estado de Seguridad, indicó: “Los recorridos los iniciamos en las distintas instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial y la idea es ver cómo se encuentra el personal y los internos”.

Y resaltó: “También ayuda a constatar la situación en la que se encuentran y observar si se están respetando los protocolos que brindó el Ministerio de Seguridad como así también tratar de tranquilizar las inquietudes que tienen las personas frente a esta pandemia”.

Respecto al recorrido, González Díaz detalló que, por el momento, se hicieron presentes en las dependencias de Caleta Olivia y Pico Truncado donde el recibimiento fue positivo, “se encontró a la gente predispuesta y tranquilos, tanto los efectivos como los internos. Pudimos ver que se aplica el protocolo y que lo vienen trabajando bien. Por su parte, los internos no están alterados, entendieron la situación y aceptaron el no recibir visitas para no exponer a su familias”, exclamó.

Por último, hizo referencia a que el recorrido continuará por todas las instalaciones del Servicio Penitenciario que se encuentran en Zona Norte y, respecto a las próximas actividades, adelantó: “Por lo pronto vamos a terminar las visitas en Zona Norte y luego evaluaremos junto al Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, recorrer la Cuenca y los demás sectores que faltan ya que esto contribuye para llevar tranquilidad al personal como a los detenidos en el marco del COVID-19”.

Cabe recordar que, el Ministerio de Seguridad, dependiente del Gobierno de Santa Cruz dispuso mediante la Resolución N°044 la adhesión al ‘REFUERZO DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL CORONAVIRUS (COVID-19)’ y a través de la Resolución N°046 la- ‘GUÍA DE ACCIÓN FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL’ para que se adopten por escrito todas las medidas pertinentes con especial y prioritario despacho, e impartan las directivas necesarias para prevenir la propagación del virus en los establecimientos carcelarios.

De la misma forma, el Ministerio de Seguridad dispuso mediante la Resolución N°047 que personal del Servicio Penitenciario Provincial, de la Policía de la Provincia y del Ministerio de Seguridad, adopten toda medida preventiva necesaria para evitar la propagación epidemiológica de Coronavirus (COVID-19) en establecimientos penitenciarios, dependencias policiales y de seguridad como así también instruir al titular del Servicio Penitenciario Provincial para que se comunique con las áreas pertinentes del Poder Judicial, a los fines de articular de forma preventiva ante una eventual suspensión de derechos en pos de garantizar las medidas preventivas vigentes dentro de la población carcelaria.

Asimismo el organismo de seguridad emitió la resolución N°052 donde se detalla PLAN OPERATIVO PROVINCIAL en el marco de la Emergencia Sanitaria POR LA PANDEMIA MUNDIAL CODIV – 19 donde el Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial y la Directora Ejecutiva de la Agencia de Seguridad Vial, elaboren los Planes Operativos de Acción complementarios para sus áreas competentes.

De esta forma el Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Seguridad, mediante las fuerzas se continuará trabajando por la salud y el bienestar de todos los santacruceños para evitar la propagación del coronavirus.

