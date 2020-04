En un nuevo mensaje audiovisual, desde el Ministerio de Salud y Ambiente, la epidemióloga Ana Cabrera realizó un análisis de la situación vinculada al COVID-19. Además se refirió a los cuidados preventivos para evitar el contagio en el marco de la apertura gradual de actividades. “Mantener la situación epidemiológica estable depende de toda la comunidad”, afirmó.

“Permanecemos con cuarenta casos confirmados en la provincia. No hemos tenido casos nuevos. Hemos cerrado la semana anterior sin casos nuevos”, destacó la epidemióloga.

Además puso en valor que a partir de que contamos con un mayor número de test realizados, mejora la tasa de incidencia.

“Se han realizado doscientos cinco test, eso nos lleva a mejorar nuestra tasa de incidencia y nuestra tasa de positividad en la provincia es de 19,51. Esto tiene que ver con la mejoría en la realización de los test y con no tener caso nuevos”, manifestó.

La referente de epidemiología del Ministerio agregó que “Las localidades que tuvieron casos positivos siguen siendo las mismas (Río Gallegos, El Calafate, Pico Truncado y Puerto San Julián). Eso no se modificó. Si tenemos un número de altas mayor en la provincia. Tenemos en El Calafate ocho altas, en Puerto San Julián ya teníamos de uno como Pico Truncado con un alta también. En Río Gallegos teníamos una. Se está reclasificando otros casos más para dar el alta”.

En el marco de la apertura de algunas actividades, destacó que: “En este momento, si bien la situación epidemiológica, está estable, es importante resaltar que tenemos que tener una responsabilidad comunitaria y social sobre todo por la apertura que comienza hoy de algunas actividades laborales. Recordar que protegernos nosotros mismos es cuidar al otro también”.

En este sentido Cabrera agregó: “Tenemos que tratar de mantener esta situación epidemiológica estable y eso depende de toda la comunidad. Depende de la comunidad el cuidado que tenemos que tener cuando nos traslademos a nuestro trabajo que tiene la reapertura en el día de la fecha”.

Sobre las recomendaciones vigentes, la referente de epidemiología manifestó la importancia de recordar el distanciamiento social que debe mantenerse en los espacios comunes.

“Se trata de una distancia de dos metros como ya se ha recomendado por el ministerio, además hay que utilizar en el transporte público el protector facial de boca y nariz”.

Cabrera recordó que por el hecho de usar el protector de boca y nariz, no hay que olvidarse del lavado de manos y la higiene correspondiente de las mismas. “No debemos tocarnos la cara ya sea con guantes y sin guantes. Recordar también que cuando regresamos a nuestro hogar de hacer el lavado exhaustivo de manos, a pesar de usar el alcohol en gel que sirve mucho, nunca hay que olvidarse de hacer el lavado de manos que sirve para el arrastre de cualquier partícula, ya sea virus o bacterias que tengamos en las mismas”.

La doctora también hizo eje en el hecho de que muchas personas pueden tener el virus y ser asintomáticos, por lo cual: “Es muy importante resaltar que tenemos que tener el cuidado de siempre de quedarnos en nuestras casas si no es necesario salir. Recordar que hay un porcentaje de la población que puede o no expresar síntomas en forma precoz o ser el asintomático y que esta persona puede contagiar al otro. Entonces es muy importante seguir quedándonos en las casas”.

En este sentido indicó que quienes no tengan necesidad de salir, se queden en casa y mantengan las conductas que se vienen indicando desde la autoridad sanitaria.

“Los que no tengamos necesidad de salir, no salgamos. Hay que proteger a la población de mayor riesgo y son ellos quienes no deberían salir por ningún motivo de sus casas para que estén más resguardados. Siempre tener en cuenta que puede haber un porcentaje de población que no esté tosiendo o estornudando y que lo mismo puede estar siendo una fuente de contagio a la población”, agregó.

“Es importante dar estas recomendaciones y el sentido de responsabilidad social y comunitario de todos”, concluyó.

