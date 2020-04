Crece la preocupación sobre Paso de Integración Austral

Según pudo saber este medio el Paso de Integración Austral a 65 kilómetros aproximados de Río Gallegos, vendría ya hace un buen tiempo en condiciones poco sostenibles tanto para los trabajadores como para quienes pasan por allí.

Desde horas muy tempranas los trascendidos desde la frontera no tardaron en llegar, incluso un medio local señaló que, «El Paso de Integración Austral permanece cerrado por falta de insumo de los trabajadores. No cuentan con los elementos de seguridad y las instalaciones siguen en pésimo estado. No pueden pasar transportistas ni ninguna otra unidad, ya que el reclamo se viene realizando desde hace varios días».

«Ante esta situación crece el temor de los empleados que se desarrollan en el lugar ante el avance de Covid19 en Punta Arenas».

