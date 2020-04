Grasso:“Trabajamos en un plan gradual de reactivación de la economía”

El Intendente Pablo Grasso se refirió este domingo a las expectativas que existen en el sector comercial de Río Gallegos por la apertura gradual o por los rubros que están exceptuados del cumplimiento del aislamiento. El lunes presentará a la Gobernadora la planificación de esta reactivación progresiva, que incluye una opción para que trabajadores informales (jardineros, gasistas, albañiles) puedan tener alguna actividad e ingresos.

Al respecto expresó “estamos trabajando en un plan que permitirá a algunos rubros atender solamente con delivery, con horarios muy específicos, con reducción del personal al 50%, porque entendemos que esta extensión también perjudica, y mucho, la economía de las familias. Pero primero está la salud”.

Adelantó que “este lunes le presentaremos a la Gobernadora nuestra planificación, que seguramente tendrá que ser articulada, con esta medida que anunció el Presidente Alberto Fernández de trabajar en decisiones conjuntas con los gobernadores”.



Explicó que asimismo “comenzaremos a través de la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo a generar un registro de trabajadores informales y oficios, como albañiles, carpinteros, gasistas, plomeros, que sabemos son los más golpeados en su economía diaria, para adaptar algunos permisos y puedan, de a poco y con las medidas del caso, poder trabajar aunque sea unas horas, de 10 a 18 horas en cada caso.”.

Registro de Trabajadores, Deliverys y App

Grasso detalló el alcance de algunas medidas y cuáles serán las prioridades para la implementación de éstas. “Hemos instruido a la Secretaría de Producción, Comercio e Industria para que pueda determinar los mecanismos necesarios a fin de cumplimentar las nuevas formas de trabajo o de actividades; además de una aplicación para garantizar el tránsito normal y la circulación de los que estén autorizados.

A Obras Públicas, se le instruyó que confeccione este padrón de prestadores informales, pero por sobre todo a Gobierno y a Desarrollo Comunitario para que puedan brindar las herramientas para que puedan garantizar el cumplimiento de las medias de seguridad e higiene que corresponden.

Salud individual y colectiva

Para finalizar, quiso hacer hincapié en la cuestión sanitaria y de cuidado “no tenemos que perder de vista que la salud comunitaria se construye con el cuidado de la salud individual, les pido un poco de paciencia, que no abran mañana porque no está establecido así, venimos haciendo un enorme esfuerzo y hasta hoy no hay contagio comunitario de esta enfermedad que nos castiga en todo el mundo”.