Nadalich instó a continuar con el cumplimiento del aislamiento

Lo indicó el ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich durante el mensaje que dirigió a los santacruceños y santacruceñas. Instó a continuar con el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese contexto, destacó la importancia de mantener determinadas conductas para cuidarnos y cuidar a los otros.

En una primera parte de su mensaje el ministro destacó y agradeció la dedicación del personal de seguridad de la provincia como así también a quienes trabajan en las áreas de salud por el gran esfuerzo que realizan para lograr una organización con la comunidad en lo que respecta al proceso de aislamiento social.

“Con todas las adecuaciones que se están haciendo y las dificultades que se presentan. Quizás eso no se pueda ver en lo ordinario y afuera, pero les aseguro que hay mucho trabajo y dedicación y que básicamente tenemos que agradecerles entre todos”, subrayó.

En cuanto a la situación epidemiológica, Nadalich expuso: “Se va produciendo lo que habíamos esperado y que tiene que ver con un proceso de retardar la entrada del virus. Esto no significa que el virus no está”.

En ese sentido, agregó: “Ahora quisiera ser lo más claro posible. Esas cifras van a ir aumentando y es importante que nosotros no cesemos en los esfuerzos de tener conductas en las cuales nos cuidamos y cuidamos en los otros. Creo que ya es bastante evidente la información que viene y la preocupación que tiene Presidencia de la Nación, los gobernadores, y los ministros de todas provincias al respecto”.

En ese marco, se refirió a las distintas anécdotas a las cuales se recurren para mostrar cómo a veces un grado de irresponsabilidad se paga caro en la comunidad con una transmisión de virus de manera masiva. “Está en nuestras manos poder evitarlo y no solo evitando las concentraciones sino también dentro de nuestra propia casa, cuidando de los detalles de la higiene, lavado de manos y el hecho de compartir las cosas porque va a haber y ustedes seguramente irán viviendo, un aumento de resultados sospechosos y una situación donde todos esperamos que ese proceso que si bien retardado, se vaya produciendo”, explicó.

Asimismo, el ministro indicó que existen muchos elementos para que la comunidad tome conciencia y la dificultad que hay para conseguir los insumos, razón por la cual instó a cuidar los mismos y no derrochar. “La ubicación de nuestros establecimientos y organizaciones de la comunidad que se están sumando y también los cuidados caseros que se fueron difundiendo a través de la web y muestran como uno puede hacer un grado de protección personal con lo que llamamos cobertura facial. Los mismos sirven para el intercambio con otras personas esté cuidado y custodiado”.

“Cada uno de esos aspectos son sumatorias a todo lo que está haciendo nuestro personal en salud pero lo importante es que sepamos que nosotros tenemos que hacernos a la idea clara que hasta que pase el invierno, vamos a tener que tener una línea de conducta que mantenga estas interacciones custodiadas”, detalló.

En otra parte de su alocución, manifestó: “Cuando se habla de las posibles aperturas de forma gradual, no significa de ninguna manera que vaya a desaparecer el problema, significa que vamos a tratar entre todos de tener un grado más de relaciones pero cuidando cada uno de esos detalles que hemos aprendido a conocer a lo largo de todo este tiempo”.

“Ese esfuerzo es fundamental y requiere que nosotros le digamos al otro que lo respetamos y resguardemos. Esa es la mejor herramienta que tenemos y que no podemos dejarla de lado”.

Además señaló que las conductas van a marcar lo que en el futuro sucederá en cada una de las localidades. “Es importante recordar que seguimos en una etapa de aislamiento de muchas actividades y fundamentalmente quiero dejarles el pedido expreso de que nos acostumbremos hasta que pase el invierno a que estas conductas entre nosotros se mantengan”, remarcó.

Comentarios

comentarios