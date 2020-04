ATE pide incentivo monetario a los trabajadores que exponen sus vidas

Ate Santa Cruz emitió un comunicado el cual solicita al Gobierno Provincial un incentivo monetario a todos los trabajadores que en la provincia ponen en riesgos sus vidas combatiendo la pandemia.

El Consejo Directivo Provincial de ATE demandamos al Gobierno de la provincia de Santa Cruz que es necesario hoy poner en valor a todxs los tabajdorxs del estado que están exponiendo su salud física, mental y hasta su propia vida en el combate para que no se siga propagando el coronavirus, pero también queremos dejar en claro que no son solo lxs trabajadorxs de la salud que están enfrentado esta pandemia, si no también aquellxs trabajadores que están realizando distintas tareas esenciales a lo largo y ancho de la provincia.

Como organización sindical estamos convencidos que el reconocimiento económico que hizo el presidente de la nación en el decreto Nro 315/2020 a los trabajadores de la salud es correcto y justo. Por eso creemos necesario y urgente extender el pago y reconocimiento económico de la bonificación especial de $20.000 a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy, están cumpliendo servicio en este contexto por ser considerado esencial.

Ellxs son lxs trabajdorxs que prestan funciones en cada uno de los ministerios del estado provincial, entes descentralizadxs y empresas del estado como así también lxs municipios ya que todo este arco de trabajadorxs del estado prestan servicios y ponen la fuerza de su trabajo en este aislamiento, social y obligatorio y que se encuentran expuestos a todos los riesgos que implica esta situación mundial.

Solicitamos entonces el reconocimiento para al personal de recolección de residuos, inspectores de tránsito y de comercio, personal de cementerio, hogares de ancianos, dispositivos de género, desarrollo social, defensa civil, convivenicales y no convivenciales, personal de Comedores, de comunicación, prensa y todo el personal operativo y administrativo afectado en todo el territorio de la provincia, Municipios y Comisiones de Fomento.

Comentarios

comentarios