Refuerzan seguridad en los ingresos a la ciudad

En el marco de la situación epidemiológica del COVID-19, personal de las fuerzas de seguridad intensificaron los controles en los puestos fijos de Güer Aike y Chimen Aike para evitar la propagación del virus.

En la jornada de ayer, el Secretario de Seguridad, Gustavo González Díaz acompañado por la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Victoria Aguilar, autoridades policiales y un equipo del Ministerio de Seguridad recorrieron los puestos fijos de Güer Aike y Chimen Aike en el marco de los operativos de control por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Ante ello, el Comisario de la Unidad Operativa Chimen Aike, José María Povoli, indicó: “El trabajo que estamos haciendo es el mismo que realizan las otras dependencias que es el control de vehículos, constatar el origen, la procedencia y el destino del conductor”.

Y agregó: “Hacemos un trabajo de manera conjunta con Güer Aike y Caminera que consiste en hacer un control coordinado entre las divisiones para que los vehículos lleguen a su destino registrando el paso de cada uno y los notificamos sobre las medidas restrictivas, en caso de que no se cumplan se inician las actuaciones judiciales correspondientes”.

Por último el comisario le recomendó a la comunidad que se quede en casa, “eviten salir, tomen las medidas de precaución porque esto no es una situación común a la cual se le deba dar poca importancia y el esfuerzo vale la pena porque es hoy la única forma de no propagar el virus”.

Cabe resaltar que en todo el territorio santacruceño se incrementaron los controles a cargo de las fuerzas provinciales y federal para el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la situación epidemiológica actual y se le recuerda a la población que esta medida es necesaria para evitar la propagación del COVID-19.