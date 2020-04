Los granos cerraron con saldos dispares en Chicago

La soja y el trigo concluyeron la jornada en el mercado de Chicago con caídas en sus contratos más próximos y ganancias en los de más largo vencimiento a la espera de la publicación de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se concretará mañana.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,02% (US$ 0,09) hasta los US$ 313,97 la tonelada, mientras que el de julio subió 0,08% (US$ 0,28) para situarse en los US$ 316,64 la tonelada.

Asimismo, los futuros a partir de agosto también mostraron ganancias en sus cotizaciones.

Los fundamentos de la suba en estas posiciones se debió al cierre de posiciones por parte de los fondos de inversión ante el informe del USDA que se publicará mañana y en el cual se prevé que haya un recorte en las estimaciones de producción de Argentina y Brasil.

Por su parte, sus subproductos presentaron caídas durante la jornada, con una baja del aceite del 1,09% (US$ 6,61) hasta los US$ 599,21 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,34% (US$ 1,10) para concluir la jornada a US$ 322,75 la tonelada.

Al igual que la soja, el trigo presentó pérdidas en su contrato de próximo vencimiento, mientras que los más alejados cerraron con ganancias.

Así, la posición de mayo descendió 0,18% (US$ 0,37) y se ubicó en US$ 201,45 la tonelada, mientras que a partir de julio los futuros cerraron al alza debido al cierre de posiciones de los fondos.

Por último, el maíz retrocedió 0,45% (US$ 0,59) y concluyó la sesión a US$ 129,92 la tonelada, como consecuencia de una menor demanda interna del cereal es Estados Unidos.

El gobierno de dicho país informó hoy que la producción de esta semana de etanol fue la mínima en casi una década.

En base a esto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicó que «las preocupaciones por los efectos económicos de la pandemia de coronavirus mantienen presionados los precios del cereal y las industrias procesadoras tendrían bajas sus estimaciones de producción en caso de que continúe la situación».

Comentarios

comentarios