La Gobernadora le pidió al Presidente priorizar la salud.

En el marco de la videoconferencia realizada hoy con el Presidente de la Nación, la gobernadora reiteró el pedido por el barril criollo. También se refirió a la posibilidad de una compensación económica especial para la región patagónica. Además, destacó la importancia de abordar las situaciones que derivan del aislamiento social, preventivo y obligatorio de manera integral. En este sentido destacó la aplicación Saber para prevenir y la puso a disposición del resto de las provincias.

Cerca de las 17.30 horas la gobernadora y sus pares de todas las provincias participaron de la videoconferencia con Alberto Fernández, quien se encontraba acompañado por los ministros Eduardo De Pedro y Ginés González García. También lo acompañaron el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno porteño, quienes explicaron el trabajo que se viene haciendo con los adultos mayores en la zona de AMBA.

Los tres puntos que planteó el presidente en la videoconferencia, fueron el abordaje especial hacia los adultos mayores, la planificación y propuestas de cada provincia en relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio y un Plan económico de ayuda financiera para las provincias.

A su turno, la gobernadora de Santa Cruz, se refirió a diversos temas con propuestas integrales para considerar. En relación a la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, al igual que el resto de lxs gobernadorxs coincidió en que se debe priorizar la salud y atender a las particularidades de cada localidad y cada provincia a la hora de tomar decisiones. Mayoritariamente, los representantes de todas las provincias coinciden en que no debe finalizar la medida puesta en vigencia por el DNU 297/20 hasta el 13 de abril.

Otro de los temas planteados por la gobernadora fue la importancia de no abrir el Paso de Integración Austral (PIA) y seguir como hasta ahora en este sentido.

La mandataria destacó el trabajo que se viene haciendo y el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas, en este sentido además puso en valor las palabras del Ministro de Salud de la nación quien abordó la posibilidad de la producción nacional vinculada a algunas demandas que surgen de la situación epidemiológica actual. “Tenemos que fortalecer como nunca a nuestra industria para que por ejemplo tengamos respiradores de producción nacional y equipamiento que hoy se requiere ante la Pandemia”, manifestó.

“También hay que pensar en la industria textil para revertirla hacia todo lo que tiene que ver con los camisolines, la ropa de trabajo, los barbijos que este momento son tan necesarios”, agregó.

Sobre el primer punto planteado por el presidente en relación a los adultos mayores, Alicia consideró que era importante un criterio unificado por todos y todas y agregó que es importante también pensar en abordajes integrales en relación a las consecuencias del aislamiento en la comunidad.

“Tanto en el aislamiento social como en la cuarentena, nos hemos encontrado con situaciones que no solamente tienen que ver con la problemática del adulto mayor sino también con situaciones de pánico por aislamiento, problemas de salud mental, problemas de violencia familiar, de abuso, compras de alimentos y medicamentos que surgen en las familias en general”.

Al respecto compartió con el presidente y sus pares que desde la provincia se acaba de implementar una aplicación que contempla estas cuestiones. “Se trata de una App, donde con un grupo de voluntarios y que está activa 24 horas. Tenemos coordinadores especiales que van canalizando todo este tipo de inquietudes que a la vez la estamos codificando de manera estadística y dando respuesta en articulación con los COE y las diferentes áreas del gobierno”.

En este sentido, la mandataria destacó la tarea de los equipos que participan de esta iniciativa y la tarea del Centro Operativo Provincial y los Centros Operativos Municipales.

La mandataria consideró que es necesario implementar protocolos para los adultos mayores como también abordar de manera integral a la familia en general “porque el aislamiento trae algunas otras problemáticas a las que debemos estar atentos”.

Respecto a la posibilidad de una apertura gradual del aislamiento, Alicia manifestó: “Para mí primero está la salud de los argentinos y en este caso de los santacruceños pero debemos analizar cada localidad y cada provincia porque no se puede sistematizar a todo el mundo igual”. En este sentido la mayoría de los gobernadores se expresaron en el mismo sentido, incluso el presidente consideró que no debe dejarse de lado el esfuerzo que se viene haciendo e instó a algunas provincias a reforzar los controles sobre la movilidad de la población en estos días porque aún no es el momento de relajarse.

Respecto a la compensación económica planteada por el Ejecutivo Nacional, la Gobernadora indicó que por la pérdida de regalías y todos los problemas que se vayan planteando y la pérdida de coparticipación, la Región Patagónica tiene que analizarse de manera especial e insistió con el barril criollo; esto fue planteado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez quien destacó el pedido de la santacruceña.

Por su parte, Alberto Fernández manifestó a la gobernadora Alcia Kirchner que los puntos que expuso serán considerados, incluso serán aplicados a nivel nacional. En relación al planteo sobre el barril criollo, el primer mandatario, señaló: “Lo del barril criollo es el tema con el que ponés eje en la soberanía cada vez que hablamos y prometo que nos estamos ocupando”.

